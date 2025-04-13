Описание

Dragon Hunters 2: Fantasy World — это фэнтезийная RPG с элементами приключения, где ты играешь за молодого охотника, решившего раскрыть семейную тайну. Всё начинается с пары старых писем и блокнотов, оставленных отцом — охотником, который исчез в Звёздном архипелаге при загадочных обстоятельствах. Чтобы узнать правду, ты отправляешься по его следам в мир, полный магии, древних сил и опасностей.





Тебя ждёт огромный мир с магическими разломами, забытыми землями, таинственным древом и книгой, предсказывающей апокалипсис. Сражайся с чудовищами, исследуй руины, изучай силу стихий и раскрывай всё более мрачные тайны мира, который уже начал меняться. Каждый шаг приближает тебя не только к разгадке прошлого, но и к будущему, в котором именно ты можешь изменить ход истории.