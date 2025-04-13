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Dragon Hunters2: Fantasy World (Мод, Скорость)

Dragon Hunters2: Fantasy World 2.0.4.005

Отец исчез в древнем мире... теперь твой черёд узнать, что скрывает его путь
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Версия:
2.0.4.005
Требования:
Android 4.3
Разработчик:
TTHmobi
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 172 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Dragon Hunters 2: Fantasy World — это фэнтезийная RPG с элементами приключения, где ты играешь за молодого охотника, решившего раскрыть семейную тайну. Всё начинается с пары старых писем и блокнотов, оставленных отцом — охотником, который исчез в Звёздном архипелаге при загадочных обстоятельствах. Чтобы узнать правду, ты отправляешься по его следам в мир, полный магии, древних сил и опасностей.


Тебя ждёт огромный мир с магическими разломами, забытыми землями, таинственным древом и книгой, предсказывающей апокалипсис. Сражайся с чудовищами, исследуй руины, изучай силу стихий и раскрывай всё более мрачные тайны мира, который уже начал меняться. Каждый шаг приближает тебя не только к разгадке прошлого, но и к будущему, в котором именно ты можешь изменить ход истории.


Информация о модах

1. Более быстрая анимация

2. Более быстрое применение навыков

3. Более высокая глобальная скорость

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Скачать Dragon Hunters2: Fantasy World (Мод, Скорость) 172 Мб Ссылка 2 172 Мб

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