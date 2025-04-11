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Crashlands 2 (Мод, Unlocked)

Crashlands 2 100.1.368

Unlocked

Когда ты просто хотела отпуск… а попала в очередной межгалактический бардак
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Версия:
100.1.368
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Butterscotch Shenanigans
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 372 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Crashlands 2 — это продолжение сумасшедшего приключения о Флакс Дэйбс — межгалактической дальнобойщице, которая после серии не самых законных контрактов решает взять паузу и отдохнуть на знакомой планете Вауноуп. Она возвращается, чтобы перевести дух и, может быть, снова увидеть старых друзей… но что-то идёт не так. Очень не так. Один внезапный взрыв — и вот она уже в неизвестных краях, без знакомых лиц, без плана и с полным рюкзаком вопросов.


Исследуй инопланетные биомы, строй базу, собирай ресурсы, сражайся с безумными существами и прокачивай снаряжение. Всё это — с фирменным юмором, абсурдом и полным безумием, которое стало визитной карточкой серии. Crashlands 2 сохраняет дух оригинала, но добавляет больше глубины, крафта, ролевых элементов и... хаоса. Здесь ты не просто выживаешь — ты выкручиваешься, шьёшь броню из слизи, варишь суп из пепельных грибов и параллельно спасёшь кого-нибудь — или случайно уничтожишь. Посмотрим, как пойдёт.


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 Теги темы: Unlocked

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