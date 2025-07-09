Subnautica (Полная версия) v1.0
Погружайся глубже: собери базу, исследуй тайны и укроти морских гигантов
Subnautica — приключенческий выживач на водной планете 4546B, где вся суша скрыта под километрами солёной бездны. Твоя каждые пять минут: ныряешь из спаскапсулы, лутаешь обломки, сканируешь экзотику, варишь кислородный баллон и отгоняешь сталкеров электрошокером. Коралловые арки мерцают в лучах фонаря, кислород тает, ночь сгущается, а датчики таинственно ловят сигнал со дна — рискнёшь опуститься ещё глубже?
Собирая редкие минералы, ты строишь модульную подводную базу: ставь комнаты, фундаменты, фермы водорослей, а силовой реактор подпитает её на километровой глубине. Со временем откроются передвижные «Симоф» и «Циклоп», улучшенные костюмы ПРАВ для лавовых глубин и режимы свободы исследования, где голод не жмёт, но тайны всё так же манят. Сохраняй чертежи, делись координатами с друзьями и возвращайся, пока океан хранит свои секреты.
Полная версия
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.