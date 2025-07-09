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Subnautica (Полная версия)

Subnautica (Полная версия) v1.0

Погружайся глубже: собери базу, исследуй тайны и укроти морских гигантов

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Версия:
1.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Unknown Worlds
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:51
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Описание

Subnautica — приключенческий выживач на водной планете 4546B, где вся суша скрыта под километрами солёной бездны. Твоя каждые пять минут: ныряешь из спаскапсулы, лутаешь обломки, сканируешь экзотику, варишь кислородный баллон и отгоняешь сталкеров электрошокером. Коралловые арки мерцают в лучах фонаря, кислород тает, ночь сгущается, а датчики таинственно ловят сигнал со дна — рискнёшь опуститься ещё глубже?


Собирая редкие минералы, ты строишь модульную подводную базу: ставь комнаты, фундаменты, фермы водорослей, а силовой реактор подпитает её на километровой глубине. Со временем откроются передвижные «Симоф» и «Циклоп», улучшенные костюмы ПРАВ для лавовых глубин и режимы свободы исследования, где голод не жмёт, но тайны всё так же манят. Сохраняй чертежи, делись координатами с друзьями и возвращайся, пока океан хранит свои секреты.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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