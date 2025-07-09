Описание

Subnautica — приключенческий выживач на водной планете 4546B, где вся суша скрыта под километрами солёной бездны. Твоя каждые пять минут: ныряешь из спаскапсулы, лутаешь обломки, сканируешь экзотику, варишь кислородный баллон и отгоняешь сталкеров электрошокером. Коралловые арки мерцают в лучах фонаря, кислород тает, ночь сгущается, а датчики таинственно ловят сигнал со дна — рискнёшь опуститься ещё глубже?





Собирая редкие минералы, ты строишь модульную подводную базу: ставь комнаты, фундаменты, фермы водорослей, а силовой реактор подпитает её на километровой глубине. Со временем откроются передвижные «Симоф» и «Циклоп», улучшенные костюмы ПРАВ для лавовых глубин и режимы свободы исследования, где голод не жмёт, но тайны всё так же манят. Сохраняй чертежи, делись координатами с друзьями и возвращайся, пока океан хранит свои секреты.