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Fashion Glow: Model & Style (Мод, Много денег)

Fashion Glow: Model & Style (Мод, Много денег) v0.0.6

Собери образ, покори подиум и раскрути бренд в модном симуляторе стиля

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Версия:
0.0.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Dress Up Games for Girls
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:55
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

В Fashion Glow: Model & Style ты приезжаешь в цифровую столицу моды с одним чемоданом и кипой мечт. Каждые пять минут экран превращается в гримёрку: выбираешь платье, тянешь ткань на манекен, миксуешь кроссовки с перьями, а затем одним свайпом отправляешь модель на кастинг. Успела попасть в тренд — рейтинг сияет звёздами, открываются новые полки гардероба; промахнулась — критики обрушиваются, и приходится срочно менять концепт до следующего вспышки софитов. Между показами ты листаешь журнал тенденций, охотишься за редкими клатчами и подбираешь фон для идеального кадра.


Дальше раскрываются макияж-студия с кистями градиента и подиумные баттлы, где твой образ сталкивается с нарядом соперницы в живом голосовании сообщества. За победы падают ткани люкс-категории, чертежи аксессуаров и приглашения на сюжетные съёмки. Копи глянец, улучшай бутик, нанимай визажистов и продвигай личную линейку, чтобы пробиться на сезонные недели моды. Игра держит прогресс офлайн, донат остаётся чисто косметическим, так что всё решают вкус, скорость и смелость эксперимента. Надень свой лучший лук, выйди на подиум и докажи, что именно ты задаёшь стиль новой эпохи!


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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