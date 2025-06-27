Fashion Glow: Model & Style (Мод, Много денег) v0.0.6
Собери образ, покори подиум и раскрути бренд в модном симуляторе стиля
В Fashion Glow: Model & Style ты приезжаешь в цифровую столицу моды с одним чемоданом и кипой мечт. Каждые пять минут экран превращается в гримёрку: выбираешь платье, тянешь ткань на манекен, миксуешь кроссовки с перьями, а затем одним свайпом отправляешь модель на кастинг. Успела попасть в тренд — рейтинг сияет звёздами, открываются новые полки гардероба; промахнулась — критики обрушиваются, и приходится срочно менять концепт до следующего вспышки софитов. Между показами ты листаешь журнал тенденций, охотишься за редкими клатчами и подбираешь фон для идеального кадра.
Дальше раскрываются макияж-студия с кистями градиента и подиумные баттлы, где твой образ сталкивается с нарядом соперницы в живом голосовании сообщества. За победы падают ткани люкс-категории, чертежи аксессуаров и приглашения на сюжетные съёмки. Копи глянец, улучшай бутик, нанимай визажистов и продвигай личную линейку, чтобы пробиться на сезонные недели моды. Игра держит прогресс офлайн, донат остаётся чисто косметическим, так что всё решают вкус, скорость и смелость эксперимента. Надень свой лучший лук, выйди на подиум и докажи, что именно ты задаёшь стиль новой эпохи!
Много денег
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.