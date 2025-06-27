Описание

В Fashion Glow: Model & Style ты приезжаешь в цифровую столицу моды с одним чемоданом и кипой мечт. Каждые пять минут экран превращается в гримёрку: выбираешь платье, тянешь ткань на манекен, миксуешь кроссовки с перьями, а затем одним свайпом отправляешь модель на кастинг. Успела попасть в тренд — рейтинг сияет звёздами, открываются новые полки гардероба; промахнулась — критики обрушиваются, и приходится срочно менять концепт до следующего вспышки софитов. Между показами ты листаешь журнал тенденций, охотишься за редкими клатчами и подбираешь фон для идеального кадра.





Дальше раскрываются макияж-студия с кистями градиента и подиумные баттлы, где твой образ сталкивается с нарядом соперницы в живом голосовании сообщества. За победы падают ткани люкс-категории, чертежи аксессуаров и приглашения на сюжетные съёмки. Копи глянец, улучшай бутик, нанимай визажистов и продвигай личную линейку, чтобы пробиться на сезонные недели моды. Игра держит прогресс офлайн, донат остаётся чисто косметическим, так что всё решают вкус, скорость и смелость эксперимента. Надень свой лучший лук, выйди на подиум и докажи, что именно ты задаёшь стиль новой эпохи!