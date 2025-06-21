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YoYa:Макияж Игра Cалон Kрасоты (Мод, Без рекламы)

YoYa:Макияж Игра Cалон Kрасоты (Мод, Без рекламы) 4.4.3

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Версия:
4.4.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
YoYa World
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 16:35
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 716 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
241
Скриншоты
Описание

YoYa: Makeup ASMR Makeover Spa — это увлекательная игра, которая погружает вас в мир красоты, макияжа и полных трансформаций. В этой игре вы пройдете через удивительное путешествие, начиная с образа застенчивого книжного червя и заканчивая популярной девушкой, преодолевая препятствия и превращаясь из обычной в настоящую королеву красоты.


Эта игра предлагает вам уникальный опыт, сочетающий элементы ASMR с креативными задачами макияжа. Если вы хотите расслабиться и раскрыть своего внутреннего визажиста, YoYa: Makeup ASMR Makeover Spa — идеальный выбор. Успокаивающие звуки ASMR создают атмосферу полного расслабления, а процесс макияжа становится не просто игрой, а настоящим творческим процессом.


В этом виртуальном спа-салоне вы найдете все необходимые инструменты и средства для создания потрясающих образов. От ухода за кожей до техник нанесения макияжа — каждая деталь продумана до мелочей, чтобы подарить вам комплексный опыт преображения. Превращайте своих персонажей из пугающих ведьм в прекрасных русалок, наслаждайтесь процессом создания и почувствуйте себя настоящим мастером красоты.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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