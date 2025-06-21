YoYa:Макияж Игра Cалон Kрасоты (Мод, Без рекламы) 4.4.3
YoYa: Makeup ASMR Makeover Spa — это увлекательная игра, которая погружает вас в мир красоты, макияжа и полных трансформаций. В этой игре вы пройдете через удивительное путешествие, начиная с образа застенчивого книжного червя и заканчивая популярной девушкой, преодолевая препятствия и превращаясь из обычной в настоящую королеву красоты.
Эта игра предлагает вам уникальный опыт, сочетающий элементы ASMR с креативными задачами макияжа. Если вы хотите расслабиться и раскрыть своего внутреннего визажиста, YoYa: Makeup ASMR Makeover Spa — идеальный выбор. Успокаивающие звуки ASMR создают атмосферу полного расслабления, а процесс макияжа становится не просто игрой, а настоящим творческим процессом.
В этом виртуальном спа-салоне вы найдете все необходимые инструменты и средства для создания потрясающих образов. От ухода за кожей до техник нанесения макияжа — каждая деталь продумана до мелочей, чтобы подарить вам комплексный опыт преображения. Превращайте своих персонажей из пугающих ведьм в прекрасных русалок, наслаждайтесь процессом создания и почувствуйте себя настоящим мастером красоты.
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Скачать YoYa:Макияж Игра Cалон Kрасоты (Мод, Без рекламы) v4.4.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.