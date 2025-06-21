Такси Игрa (Мод, без рекламы) 2.1.4
Мчись по мегаполису, лавируя между пробками и собирая чаевые каждый рейс
Такси Игрa встречает тебя запахом бензина и нетерпеливыми клиентами уже с первой секунды. Жёлтый седан рычит, спидометр взлетает, а таймер в углу напоминает: каждые пять минут новый заказ и новый маршрут через плотное городское движение. Ты рвёшься со светофора, проскакиваешь узкие дворики, оттормаживаешься перед зеброй и ловишь лайки от пассажира за чистый дрифт к самому входу. Допустишь ошибку — счётчик чаевых обнулится.
На второй смене открываются лондонские кэбы и ретро-седаны; меняй кузов, ставь турбо и отключай «эконом» ради максимального рейтинга. Собранные чаевые инвестируй в режим карьеры, где репутация открывает ночные заказы, VIP-клиентов и дождевые погодные эффекты. Следи за топливом, не задевай пешеходов и обгоняй соперников в таблице лидеров. Заводи мотор, город не спит — твой следующий клиент уже машет рукой на перекрёстке!
Без рекламы
Скачать Такси Игрa (Мод, без рекламы) v2.1.4 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.