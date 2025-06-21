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Такси Игрa (Мод, без рекламы)

Такси Игрa (Мод, без рекламы) 2.1.4

Мчись по мегаполису, лавируя между пробками и собирая чаевые каждый рейс
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Версия:
2.1.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
baklabs
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 16:15
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 51 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
19
Скриншоты
Описание

Такси Игрa встречает тебя запахом бензина и нетерпеливыми клиентами уже с первой секунды. Жёлтый седан рычит, спидометр взлетает, а таймер в углу напоминает: каждые пять минут новый заказ и новый маршрут через плотное городское движение. Ты рвёшься со светофора, проскакиваешь узкие дворики, оттормаживаешься перед зеброй и ловишь лайки от пассажира за чистый дрифт к самому входу. Допустишь ошибку — счётчик чаевых обнулится.


На второй смене открываются лондонские кэбы и ретро-седаны; меняй кузов, ставь турбо и отключай «эконом» ради максимального рейтинга. Собранные чаевые инвестируй в режим карьеры, где репутация открывает ночные заказы, VIP-клиентов и дождевые погодные эффекты. Следи за топливом, не задевай пешеходов и обгоняй соперников в таблице лидеров. Заводи мотор, город не спит — твой следующий клиент уже машет рукой на перекрёстке!


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Такси Игрa (Мод, без рекламы) v2.1.4 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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