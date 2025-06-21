Описание

Такси Игрa встречает тебя запахом бензина и нетерпеливыми клиентами уже с первой секунды. Жёлтый седан рычит, спидометр взлетает, а таймер в углу напоминает: каждые пять минут новый заказ и новый маршрут через плотное городское движение. Ты рвёшься со светофора, проскакиваешь узкие дворики, оттормаживаешься перед зеброй и ловишь лайки от пассажира за чистый дрифт к самому входу. Допустишь ошибку — счётчик чаевых обнулится.





На второй смене открываются лондонские кэбы и ретро-седаны; меняй кузов, ставь турбо и отключай «эконом» ради максимального рейтинга. Собранные чаевые инвестируй в режим карьеры, где репутация открывает ночные заказы, VIP-клиентов и дождевые погодные эффекты. Следи за топливом, не задевай пешеходов и обгоняй соперников в таблице лидеров. Заводи мотор, город не спит — твой следующий клиент уже машет рукой на перекрёстке!