Ride for Tips (Мод, Без рекламы) 1.08
Несись сквозь улицы, доставляй заказы и докажи, что лучшая чаевые за скорость и сервис
В Ride for Tips ты становишься гонщиком фастфуда, мчась по шумным городским кварталам и узким переулкам, чтобы каждый бургер и ролл попали к клиенту вовремя. Машины сигналят, пешеходы выбегают на дорогу, а ты управляешь мотоциклом, балансируя между скоростью и безопасностью. Одно неверное движение — и еда разлетится, а чаевые улетучатся вместе с заказом.
Здесь важно не только быстрое вождение, но и внимательный сервис: встречай клиентов с улыбкой, соблюдай аккуратную упаковку и собирай щедрые чаевые. Улучши свой байк — лучшее ускорение и надёжные тормоза помогут в аварийных ситуациях. Планируй маршрут, используй короткие объезды и изучай поведение трафика, чтобы оптимизировать каждую доставку. Игра не требует постоянного онлайн-подключения, заезды короткие, но каждая приносит удовлетворение от хорошо выполненной миссии.
• Неограниченная внутриигровая валюта
• Неограниченное топливо
• Разблокированы все мотоциклы
• Убрана реклама
Скачать Ride for Tips (Мод, Без рекламы) v1.08 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.