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Ride for Tips (Мод, Без рекламы)

Ride for Tips (Мод, Без рекламы) 1.08

Несись сквозь улицы, доставляй заказы и докажи, что лучшая чаевые за скорость и сервис
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Версия:
1.08
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Wayfu Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:40
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 185 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

В Ride for Tips ты становишься гонщиком фастфуда, мчась по шумным городским кварталам и узким переулкам, чтобы каждый бургер и ролл попали к клиенту вовремя. Машины сигналят, пешеходы выбегают на дорогу, а ты управляешь мотоциклом, балансируя между скоростью и безопасностью. Одно неверное движение — и еда разлетится, а чаевые улетучатся вместе с заказом.


Здесь важно не только быстрое вождение, но и внимательный сервис: встречай клиентов с улыбкой, соблюдай аккуратную упаковку и собирай щедрые чаевые. Улучши свой байк — лучшее ускорение и надёжные тормоза помогут в аварийных ситуациях. Планируй маршрут, используй короткие объезды и изучай поведение трафика, чтобы оптимизировать каждую доставку. Игра не требует постоянного онлайн-подключения, заезды короткие, но каждая приносит удовлетворение от хорошо выполненной миссии.


Информация о модах

• Неограниченная внутриигровая валюта

• Неограниченное топливо

• Разблокированы все мотоциклы

• Убрана реклама

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 Теги темы: Без рекламы, Много денег

Скачать Ride for Tips (Мод, Без рекламы) v1.08 MOD APK

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Скачать Ride for Tips (Мод, Без рекламы) 185 Мб Ссылка 2 185 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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