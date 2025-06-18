Drive Master Vehicle Simulator (Мод, Без рекламы) 0.2
Не гонки, а точность: управляй спецтехникой и покори дороги как профи
Drive Master Vehicle Simulator — Android-симулятор, где ты не носишься по трассам, а решаешь реальные задачи за рулём эвакуаторов, пожарных машин и другой спецтехники. Каждые пять минут ты расчищаешь завалы, эвакуируешь авто с аварий, выполняешь точные повороты и ловко управляешь габаритным транспортом в сложных условиях. Здесь важны не скорость, а хладнокровие и точный расчёт.
В Drive Master Vehicle Simulator ты садишься за руль разнообразных транспортных средств — от экскаватора до снегоуборочной машины, каждая модель ощущается по-своему. Игра предлагает множество миссий, связанных с разными сценариями: пробки, стройки, пожары. Управление отзывчивое, физика реалистичная, а задания требуют концентрации. Это симулятор, в котором ты чувствуешь себя настоящим профи на дороге — проверь свои навыки и открой новые маршруты!
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Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.