Описание

Drive Master Vehicle Simulator — Android-симулятор, где ты не носишься по трассам, а решаешь реальные задачи за рулём эвакуаторов, пожарных машин и другой спецтехники. Каждые пять минут ты расчищаешь завалы, эвакуируешь авто с аварий, выполняешь точные повороты и ловко управляешь габаритным транспортом в сложных условиях. Здесь важны не скорость, а хладнокровие и точный расчёт.





В Drive Master Vehicle Simulator ты садишься за руль разнообразных транспортных средств — от экскаватора до снегоуборочной машины, каждая модель ощущается по-своему. Игра предлагает множество миссий, связанных с разными сценариями: пробки, стройки, пожары. Управление отзывчивое, физика реалистичная, а задания требуют концентрации. Это симулятор, в котором ты чувствуешь себя настоящим профи на дороге — проверь свои навыки и открой новые маршруты!