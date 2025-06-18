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Drive Master Vehicle Simulator (Мод, Без рекламы)

Drive Master Vehicle Simulator (Мод, Без рекламы) 0.2

Не гонки, а точность: управляй спецтехникой и покори дороги как профи
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Версия:
0.2
Требования:
Android 8.1
Разработчик:
Futoo Family Casual Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 16:29
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 165 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Drive Master Vehicle Simulator — Android-симулятор, где ты не носишься по трассам, а решаешь реальные задачи за рулём эвакуаторов, пожарных машин и другой спецтехники. Каждые пять минут ты расчищаешь завалы, эвакуируешь авто с аварий, выполняешь точные повороты и ловко управляешь габаритным транспортом в сложных условиях. Здесь важны не скорость, а хладнокровие и точный расчёт.


В Drive Master Vehicle Simulator ты садишься за руль разнообразных транспортных средств — от экскаватора до снегоуборочной машины, каждая модель ощущается по-своему. Игра предлагает множество миссий, связанных с разными сценариями: пробки, стройки, пожары. Управление отзывчивое, физика реалистичная, а задания требуют концентрации. Это симулятор, в котором ты чувствуешь себя настоящим профи на дороге — проверь свои навыки и открой новые маршруты!


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Drive Master Vehicle Simulator (Мод, Без рекламы) v0.2 MOD APK

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Скачать Drive Master Vehicle Simulator (Мод, Без рекламы) 165 Мб Ссылка 2 165 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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