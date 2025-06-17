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stronger.exe | Clicker Games (Мод, Без рекламы)

stronger.exe | Clicker Games (Мод, Без рекламы) 0.9.5

Отжимай экран, наращивай мышцы и взрывай предел с офлайн-прокачкой!
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Версия:
0.9.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
racecar
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:20
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 171 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

stronger.exe превращает экран телефона в личный спортзал под шум нарастающего битбокса: пальцы работают гантелями, а субтильный герой растёт в живого быка. Каждое нажатие приносит SP, герой отжимается и выбивает искры пота. Серия из сотни тапов открывает новые упражнения — подъём штанги, боковые удары, вращение турника. Держи темп, пока вибрация пальцев не совпадёт с пульсом персонажа — тогда рубеж слабости треснет.


За кулисами тренировки трудится автопрокачка: приложение капает SP офлайн, пока ты спишь. Вложи очки в «Протеиновый коктейль» для +25 % силы, открой режим зверя и получи трёхкратный прирост на 30 секунд, когда полоса ярости мигает алым. Более 100 уровней экипировки, 30 анимированных достижений и рейтинговая таблица позволяют меряться мышцами онлайн; донат — лишь на скины, играть можно без интернета. Скачай и докажи, что лимита силы не существует!


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать stronger.exe | Clicker Games (Мод, Без рекламы) v0.9.5 MOD APK

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Скачать stronger.exe | Clicker Games (Мод, Без рекламы) 171 Мб Ссылка 2 171 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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