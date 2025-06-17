stronger.exe | Clicker Games (Мод, Без рекламы) 0.9.5
Отжимай экран, наращивай мышцы и взрывай предел с офлайн-прокачкой!
stronger.exe превращает экран телефона в личный спортзал под шум нарастающего битбокса: пальцы работают гантелями, а субтильный герой растёт в живого быка. Каждое нажатие приносит SP, герой отжимается и выбивает искры пота. Серия из сотни тапов открывает новые упражнения — подъём штанги, боковые удары, вращение турника. Держи темп, пока вибрация пальцев не совпадёт с пульсом персонажа — тогда рубеж слабости треснет.
За кулисами тренировки трудится автопрокачка: приложение капает SP офлайн, пока ты спишь. Вложи очки в «Протеиновый коктейль» для +25 % силы, открой режим зверя и получи трёхкратный прирост на 30 секунд, когда полоса ярости мигает алым. Более 100 уровней экипировки, 30 анимированных достижений и рейтинговая таблица позволяют меряться мышцами онлайн; донат — лишь на скины, играть можно без интернета. Скачай и докажи, что лимита силы не существует!
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Скачать stronger.exe | Clicker Games (Мод, Без рекламы) v0.9.5 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.