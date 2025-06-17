Описание

stronger.exe превращает экран телефона в личный спортзал под шум нарастающего битбокса: пальцы работают гантелями, а субтильный герой растёт в живого быка. Каждое нажатие приносит SP, герой отжимается и выбивает искры пота. Серия из сотни тапов открывает новые упражнения — подъём штанги, боковые удары, вращение турника. Держи темп, пока вибрация пальцев не совпадёт с пульсом персонажа — тогда рубеж слабости треснет.





За кулисами тренировки трудится автопрокачка: приложение капает SP офлайн, пока ты спишь. Вложи очки в «Протеиновый коктейль» для +25 % силы, открой режим зверя и получи трёхкратный прирост на 30 секунд, когда полоса ярости мигает алым. Более 100 уровней экипировки, 30 анимированных достижений и рейтинговая таблица позволяют меряться мышцами онлайн; донат — лишь на скины, играть можно без интернета. Скачай и докажи, что лимита силы не существует!