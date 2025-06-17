Описание

Game Parkir Mobil Offline бросает тебя на плотный паркинг сразу с первой секунды: компакт-седаны, внедорожники и даже фургон пиццы стоят как домино, а твой кузов — последняя костяшка. Крути руль свайпами, плавно отпускай газ и следи, чтобы зеркала не чиркнули столб. Каждые пять минут ты проходишь новый «карман» — от подземных спиралей до крытых этажей, где миг световой балки решает, попадёшь ли в линию. Финальный гудок сигналит: выкрутишь ли бампер или упрёшься в штраф перед носом?





За чистые парковки получаешь монеты, чтобы открывать режим «Зеркало», где управление переворачивается, и камеры с видом из салона для точных манёвров. В гараже ждут 25 машин с уникальной динамикой; прокачивай сцепление, тормоза и мощность руля — каждый апгрейд срезает секунды с таймера. Игра полностью офлайн, донат лишь на винилы, а три уровня графики спасут батарею даже на старых устройствах Android. Сможешь ли ты пройти все 120 заданий без вмятин?