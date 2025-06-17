Game Parkir Mobil Offline (Мод, Без рекламы) 3.1.1
Припаркуйся без интернета и докажи мастерство на узких, сложных трассах
Game Parkir Mobil Offline бросает тебя на плотный паркинг сразу с первой секунды: компакт-седаны, внедорожники и даже фургон пиццы стоят как домино, а твой кузов — последняя костяшка. Крути руль свайпами, плавно отпускай газ и следи, чтобы зеркала не чиркнули столб. Каждые пять минут ты проходишь новый «карман» — от подземных спиралей до крытых этажей, где миг световой балки решает, попадёшь ли в линию. Финальный гудок сигналит: выкрутишь ли бампер или упрёшься в штраф перед носом?
За чистые парковки получаешь монеты, чтобы открывать режим «Зеркало», где управление переворачивается, и камеры с видом из салона для точных манёвров. В гараже ждут 25 машин с уникальной динамикой; прокачивай сцепление, тормоза и мощность руля — каждый апгрейд срезает секунды с таймера. Игра полностью офлайн, донат лишь на винилы, а три уровня графики спасут батарею даже на старых устройствах Android. Сможешь ли ты пройти все 120 заданий без вмятин?
Без рекламы
Скачать Game Parkir Mobil Offline (Мод, Без рекламы) v3.1.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.