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Game Parkir Mobil Offline (Мод, Без рекламы)

Game Parkir Mobil Offline (Мод, Без рекламы) 3.1.1

Припаркуйся без интернета и докажи мастерство на узких, сложных трассах
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Версия:
3.1.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Pucabala
Категория:
Симуляторы / Без интернета
Обновлено:
Сегодня, 14:05
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 174 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Game Parkir Mobil Offline бросает тебя на плотный паркинг сразу с первой секунды: компакт-седаны, внедорожники и даже фургон пиццы стоят как домино, а твой кузов — последняя костяшка. Крути руль свайпами, плавно отпускай газ и следи, чтобы зеркала не чиркнули столб. Каждые пять минут ты проходишь новый «карман» — от подземных спиралей до крытых этажей, где миг световой балки решает, попадёшь ли в линию. Финальный гудок сигналит: выкрутишь ли бампер или упрёшься в штраф перед носом?


За чистые парковки получаешь монеты, чтобы открывать режим «Зеркало», где управление переворачивается, и камеры с видом из салона для точных манёвров. В гараже ждут 25 машин с уникальной динамикой; прокачивай сцепление, тормоза и мощность руля — каждый апгрейд срезает секунды с таймера. Игра полностью офлайн, донат лишь на винилы, а три уровня графики спасут батарею даже на старых устройствах Android. Сможешь ли ты пройти все 120 заданий без вмятин?


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Game Parkir Mobil Offline (Мод, Без рекламы) 174 Мб Ссылка 2 174 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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