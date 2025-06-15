Описание

Бери значок и заводи патрульный седан — в Police Cop Simulator 2025 ты ловишь криминал в современном мегаполисе с видом от первого лица. Каждые пять минут ты получаешь вызов по рации, прорываешься через поток машин, включаешь мигалки и прижимаешь нарушителя к обочине, либо бросаешь авто, чтобы догнать вора по дворам. Смена идёт то ровно, то вспышками адреналина, и неизвестно, какой сигнал тревоги прозвучит следующим.





Город — твой открытый мир: 50 км дорог, три района с разной плотностью преступности и более 30 типов заданий — от мелких краж до захвата заложников. За выполненные рейды ты получаешь очки чести, открываешь бронирование кузова, турбонаддув и новую форму с нашивками. Высокоскоростные погони чередуются с детективными розысками, а ежедневные патрули подбрасывают случайные события и рейтинг среди коллег. Включай сирену — улицы ждут, чтобы закон снова загремел!