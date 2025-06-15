Police Cop Simulator 2025 (Мод, Без рекламы) 1.0.1
Патруль, погоня и арест: стань грозой преступников на улицах мегаполиса
Бери значок и заводи патрульный седан — в Police Cop Simulator 2025 ты ловишь криминал в современном мегаполисе с видом от первого лица. Каждые пять минут ты получаешь вызов по рации, прорываешься через поток машин, включаешь мигалки и прижимаешь нарушителя к обочине, либо бросаешь авто, чтобы догнать вора по дворам. Смена идёт то ровно, то вспышками адреналина, и неизвестно, какой сигнал тревоги прозвучит следующим.
Город — твой открытый мир: 50 км дорог, три района с разной плотностью преступности и более 30 типов заданий — от мелких краж до захвата заложников. За выполненные рейды ты получаешь очки чести, открываешь бронирование кузова, турбонаддув и новую форму с нашивками. Высокоскоростные погони чередуются с детективными розысками, а ежедневные патрули подбрасывают случайные события и рейтинг среди коллег. Включай сирену — улицы ждут, чтобы закон снова загремел!
Взлом скорости, без рекламы.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.