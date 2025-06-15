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Police Cop Simulator 2025 (Мод, Без рекламы)

Police Cop Simulator 2025 (Мод, Без рекламы) 1.0.1

Патруль, погоня и арест: стань грозой преступников на улицах мегаполиса
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Clap Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 19:43
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Бери значок и заводи патрульный седан — в Police Cop Simulator 2025 ты ловишь криминал в современном мегаполисе с видом от первого лица. Каждые пять минут ты получаешь вызов по рации, прорываешься через поток машин, включаешь мигалки и прижимаешь нарушителя к обочине, либо бросаешь авто, чтобы догнать вора по дворам. Смена идёт то ровно, то вспышками адреналина, и неизвестно, какой сигнал тревоги прозвучит следующим.


Город — твой открытый мир: 50 км дорог, три района с разной плотностью преступности и более 30 типов заданий — от мелких краж до захвата заложников. За выполненные рейды ты получаешь очки чести, открываешь бронирование кузова, турбонаддув и новую форму с нашивками. Высокоскоростные погони чередуются с детективными розысками, а ежедневные патрули подбрасывают случайные события и рейтинг среди коллег. Включай сирену — улицы ждут, чтобы закон снова загремел!


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Police Cop Simulator 2025 (Мод, Без рекламы) v1.0.1 MOD APK

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Скачать Police Cop Simulator 2025 (Мод, Без рекламы) 155 Мб Ссылка 2 155 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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