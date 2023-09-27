android-1.ru / Игры / Симуляторы / Trash Truck Simulator (Мод, Много денег)
Trash Truck Simulator (Мод, Много денег)

Trash Truck Simulator (Мод, Много денег) 1.6.3

13
3
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.6.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SkisoSoft
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 54 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 877
Скриншоты
Описание

Trash Truck Simulator (Мод, Много денег) - Вождение мусоровоза в городской среде является окончательным испытанием вождения.

Садитесь и начинайте свою работу в полностью смоделированных и анимированных грузовиках, которые основаны на реальных моделях грузовиков. Загрузите грузовик и доставьте мусор на свой завод по переработке мусора, где он будет сожжен.

После того, как они посетят все точки и запишут все их содержимое, они остановятся на станции обработки, чтобы избавиться от груза, а затем снова поедут.


Информация о модах

Много денег

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Trash Truck Simulator (Мод, Много денег) v1.6.3 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Trash Truck Simulator (Мод, Много денег) 54 Мб Ссылка 2 54 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
MONZO - Цифровой Конвейер Моделей (Мод, Unlocked)
MONZO - Цифровой Конвейер Моделей (Мод, Unlocked)
Version: 0.6.0
Свадебный Салон 2 (Мод, Много денег)
Свадебный Салон 2 (Мод, Много денег)
Version: 2.67
Супер Фабрика-Игра магната (Мод, Бесплатные покупки)
Супер Фабрика-Игра магната (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 2.4.8
Hunt Cook: Catch and Serve (Мод, Много денег)
Hunt Cook: Catch and Serve (Мод, Много денег)
Version: 2.9.2
Русские Грузовики 3D
Русские Грузовики 3D
Version: 2.3
Idle Trading Empire (Мод, много денег)
Idle Trading Empire (Мод, много денег)
Version: 1.7.4
From Zero to Hero: Idle Life (Мод, Бесплатные покупки)
From Zero to Hero: Idle Life (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.8.1
Kumo Sushi Bar (мод, Много денег)
Kumo Sushi Bar (мод, Много денег)
Version: 1.5.5

Отзывы о Trash Truck Simulator (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив