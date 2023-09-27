Версия:
1.6.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SkisoSoft
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:59
Возраст:
Требуется места:
≈ 54 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 877
Описание
Trash Truck Simulator (Мод, Много денег) - Вождение мусоровоза в городской среде является окончательным испытанием вождения.
Садитесь и начинайте свою работу в полностью смоделированных и анимированных грузовиках, которые основаны на реальных моделях грузовиков. Загрузите грузовик и доставьте мусор на свой завод по переработке мусора, где он будет сожжен.
После того, как они посетят все точки и запишут все их содержимое, они остановятся на станции обработки, чтобы избавиться от груза, а затем снова поедут.
Информация о модах
Много денег
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