Описание

Trash Truck Simulator (Мод, Много денег) - Вождение мусоровоза в городской среде является окончательным испытанием вождения.

Садитесь и начинайте свою работу в полностью смоделированных и анимированных грузовиках, которые основаны на реальных моделях грузовиков. Загрузите грузовик и доставьте мусор на свой завод по переработке мусора, где он будет сожжен.

После того, как они посетят все точки и запишут все их содержимое, они остановятся на станции обработки, чтобы избавиться от груза, а затем снова поедут.