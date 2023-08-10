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Idle Trading Empire (Мод, много денег)

Idle Trading Empire (Мод, много денег) 1.6.8

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Версия:
1.6.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Bling Bling Games GmbH
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 939

Деловой город ждет вас, чтобы вы построили его и управляли им в Idle Trading Empire . Если вы хотите стать магнатом и захватить весь этот город, не сомневайтесь. Приходите к нам прямо сейчас. Здесь ваша жизнь вращается вокруг зарабатывания денег за счет строительства зон экспортной обработки, торговых станций ... Кроме того, у вас есть возможность побывать везде, слишком много новых островов, чтобы путешествовать по миру, и в то же время воспользоваться возможностью расширяться район операции.


Мечта стать самым богатым человеком в этом городе побудила вас построить как можно больше предприятий любой ценой. Таким образом, у вас уже есть растущая область здесь, но амбиции подтолкнули вас к большему количеству мест в мире. А необитаемые острова всегда будут для вас выгодным объектом. Поскольку это будут места, содержащие огромные природные ресурсы, но никто не приехал исследовать, конкурентов будет немного.


Скриншоты

Информация о модах
  • Деньги увеличиваются, когда вы их тратите!
 Теги темы: Много денег

Скачать Idle Trading Empire (Мод, много денег) 1.6.8 взлом

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Скачать Idle Trading Empire (Мод, много денег) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

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Отзывы о Idle Trading Empire (Мод, много денег)


Комментарии (1)
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Soha
Soha 2 апреля 2024 11:37
Мод не рабочий, деньги тратятся без увеличения
-1
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