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PC Tycoon 2 (Мод, Unlocked)

PC Tycoon 2 (Мод, Unlocked) 1.2.8

0
3
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Insignis Games
Версия:
1.2.8
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
id приложения:
com.InsignisGames.PCTycoon2
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
2
Просмотров:
1 963

Добро пожаловать в захватывающий мир PC Tycoon 2! Эта экономическая стратегия предоставит вам уникальную возможность создать собственную компьютерную империю с нуля. В этой игре вам предстоит взять на себя роль магната технологической индустрии и развивать свой бизнес в этом динамичном и конкурентном мире.


В PC Tycoon 2 вам предстоит не только разрабатывать и производить передовые компоненты для компьютеров, но и создавать инновационные нетронутые ПК и даже разрабатывать собственную операционную систему. Вы будете сталкиваться с изменениями на рынке, меняющимися потребностями клиентов и конкуренцией со стороны других гигантов индустрии. Однако PC Tycoon 2 предлагает не просто игру для магнатов, а глубокое погружение в мир технологий. Вы будете принимать стратегические решения, разрабатывать инновации и сотрудничать с другими компаниями, чтобы достичь непревзойденных высот в этой индустрии.


С обширными функциями и множеством возможностей, приглашает вас создать и управлять своей компьютерной империей, развивать новаторские продукты и стать настоящим лидером в мире технологий. Если вы увлечены технологиями и бизнесом, эта игра точно заслуживает вашего внимания.


Скриншоты

Информация о модах
  • Приобретен платный контент: ускорение времени, премиум и песочница, дающая доступ к бесплатным покупкам в магазине.
 Теги темы: Unlocked

Скачать PC Tycoon 2 (Мод, Unlocked) 1.2.8 взлом

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Скачать PC Tycoon 2 (Мод, Unlocked)
140 Мб
Ссылка 2
140 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о PC Tycoon 2 (Мод, Unlocked)


Комментарии (2)
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Bobr
Bobr 8 марта 2024 19:09
Пожалуйста обновите
0
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Степан
Степан 10 февраля 2024 15:08
Где премиум и т.д?
0
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