3D Driving Game : 3.0 (Мод, Все уровни) 16.21
Игровая индустрия гудит от заряженных адреналином пикселей, оборотистых двигателей и неутомимой гонки за следующей большой сенсацией. Иногда игра ревет своим движком громче, чем остальные, оставляя все остальные игры на выхлопе. Игра 3D Driving Game 3.0 не только заняла первые места в чартах, но и завоевала сердца геймеров по всему миру. Почему ты спрашиваешь? Давайте погрузимся, пристегнемся и прокатимся по невероятному игровому миру.
Давайте начнем с множества транспортных средств, которые предоставляет эта игра. Представьте, что за считанные секунды вы переключаетесь между ревущей сиреной полицейской машиной и суетливым такси. А если этого недостаточно, как насчет того, чтобы запрыгнуть в машину скорой помощи, пожарную машину или даже величественный городской автобус? Это верно! От экспресс-автобусов до простых автомобилей Jane — 3D Driving Game 3.0 найдется автомобиль для любого настроения и миссии. Действительно, зачем довольствоваться одним, когда можно иметь их все?
Разблокированы все уровни
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.