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3D Driving Game : 3.0 (Мод, Все уровни)

3D Driving Game : 3.0 (Мод, Все уровни) 16.21

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Версия:
16.21
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
J.H. Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
8-01-2024, 13:40
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 968 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 261
Скриншоты
Описание

Игровая индустрия гудит от заряженных адреналином пикселей, оборотистых двигателей и неутомимой гонки за следующей большой сенсацией. Иногда игра ревет своим движком громче, чем остальные, оставляя все остальные игры на выхлопе. Игра 3D Driving Game 3.0 не только заняла первые места в чартах, но и завоевала сердца геймеров по всему миру. Почему ты спрашиваешь? Давайте погрузимся, пристегнемся и прокатимся по невероятному игровому миру.


Давайте начнем с множества транспортных средств, которые предоставляет эта игра. Представьте, что за считанные секунды вы переключаетесь между ревущей сиреной полицейской машиной и суетливым такси. А если этого недостаточно, как насчет того, чтобы запрыгнуть в машину скорой помощи, пожарную машину или даже величественный городской автобус? Это верно! От экспресс-автобусов до простых автомобилей Jane — 3D Driving Game 3.0 найдется автомобиль для любого настроения и миссии. Действительно, зачем довольствоваться одним, когда можно иметь их все?


Информация о модах

Разблокированы все уровни

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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