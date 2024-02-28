Мы все мечтали о месте, наполненном сияющими волшебниками-вайфу, сражающимися со зловещими монстрами. Idle RPG Tower — это не просто обычная мобильная игра; это царство, где вы отправляетесь в волшебное приключение, чтобы собрать этих завораживающих волшебников-вайфу, каждый из которых вооружен уникальными навыками. И угадай что? Ваша главная цель — уничтожить этих мерзких существ, защитить территорию и накопить богатство, которому позавидует только Мидас!





Саму суть игры можно найти в ее тезке — Idle RPG Tower. Думайте об этом как о наполненном шоколадом центре этого очаровательного шоколадного батончика в игре. На каждом уровне этой массивной структуры вас ждут новые испытания, а монстры будут еще хитрее, чем в прошлом. И по мере того, как вы поднимаетесь все выше и выше, награды становятся все более богатыми. Это почти как получать повышение каждый раз, когда вы поднимаетесь по лестнице, за исключением корпоративной драмы.