android-1.ru / Игры / Симуляторы / Bus Arrival (Мод, Много денег)
Bus Arrival (Мод, Много денег)

Bus Arrival (Мод, Много денег) 3.5.9

7
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
3.5.9
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Sixcube
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:01
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 86 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 014
Скриншоты
Описание

Bus Arrival - Вам предстоит взять на себя роль водителя автобуса, ответственного за перевозку пассажиров до их пунктов назначения. В этой игре вы будете прибывать на каждую автобусную станцию вовремя, обеспечивая пассажиров безопасной и комфортной поездкой.


Погрузитесь в реалистичный опыт вождения, ощущая каждую нюанс вождения автобуса: от старта с места и торможения до управления рулевым колесом. Вы столкнетесь с разнообразными дорожными и погодными условиями, которые добавят нюансы к игровому процессу. Испытайте разнообразие заданий, которые вам предстоит выполнить. Вам нужно будет собирать и высаживать пассажиров на различных автобусных остановках, придерживаясь заданного маршрута и графика движения. Каждое задание будет иметь свои уникальные требования и сложности. Планируйте маршруты так, чтобы избежать заторов и задержек, и всегда доставляйте пассажиров вовремя.


Bus Arrival предоставляет вам шанс почувствовать себя водителем городского автобуса, столкнуться с реалиями дорожного движения и обеспечить комфортное путешествие для ваших пассажиров.


Информация о модах

много денег

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Bus Arrival (Мод, Много денег) v3.5.9 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Bus Arrival (Мод, Много денег) 86 Мб Ссылка 2 86 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Forklift Extreme Simulator 2 (Мод, Много денег)
Forklift Extreme Simulator 2 (Мод, Много денег)
Version: 1.1.4
Police Officer Simulator (Мод, Бесплатные покупки)
Police Officer Simulator (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.18
Stray Cat Simulator Mobile (Полная версия)
Stray Cat Simulator Mobile (Полная версия)
Version: 1
Magical Girls Idle (Мод меню)
Magical Girls Idle (Мод меню)
Version: 1.2.3
Dungeon Princess 3 (Мод меню)
Dungeon Princess 3 (Мод меню)
Version: 590
Too Hot to Handle 2 NETFLIX (Мод, Unlocked)
Too Hot to Handle 2 NETFLIX (Мод, Unlocked)
Version: 1.1
Tizi Town: My Restaurant Games (Мод, Unlocked)
Tizi Town: My Restaurant Games (Мод, Unlocked)
Version: 1.0
Hand Design (Полная версия)
Hand Design (Полная версия)
Version: 0.4.0

Отзывы о Bus Arrival (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив