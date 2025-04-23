Bus Arrival - Вам предстоит взять на себя роль водителя автобуса, ответственного за перевозку пассажиров до их пунктов назначения. В этой игре вы будете прибывать на каждую автобусную станцию вовремя, обеспечивая пассажиров безопасной и комфортной поездкой.
Погрузитесь в реалистичный опыт вождения, ощущая каждую нюанс вождения автобуса: от старта с места и торможения до управления рулевым колесом. Вы столкнетесь с разнообразными дорожными и погодными условиями, которые добавят нюансы к игровому процессу. Испытайте разнообразие заданий, которые вам предстоит выполнить. Вам нужно будет собирать и высаживать пассажиров на различных автобусных остановках, придерживаясь заданного маршрута и графика движения. Каждое задание будет иметь свои уникальные требования и сложности. Планируйте маршруты так, чтобы избежать заторов и задержек, и всегда доставляйте пассажиров вовремя.
Bus Arrival предоставляет вам шанс почувствовать себя водителем городского автобуса, столкнуться с реалиями дорожного движения и обеспечить комфортное путешествие для ваших пассажиров.
много денег
Скачать Bus Arrival (Мод, Много денег) v3.5.9 MOD APK
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