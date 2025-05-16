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Симулятор дорожной полиции (Мод, Много денег)

Симулятор дорожной полиции (Мод, Много денег) 1.9.102

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Версия:
1.9.102
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Ovidiu Pop
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 16:12
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 181
Скриншоты
Описание

Police Sim 2022 погружает вас в жизнь и рутину городского полицейского. В игре вы берете на себя роль стража порядка, оберегающего город от преступности и хаоса. Вы начинаете свою карьеру с основных задач, таких как патрулирование улиц, реагирование на вызовы и расследование небольших инцидентов, но постепенно ваши задания становятся все более сложными и опасными.


Свобода исследования - ключевая особенность Police Sim 2022. Город открыт для изучения, и каждый уголок может скрывать как новые задания и вызовы, так и возможности для дополнительных исследований. Водительские навыки будут важны, так как вы должны соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать ненужных происшествий.


Каждый успешно выполненный уровень или миссия приносит награды, которые можно использовать для разблокировки новых полицейских автомобилей. Эти машины не только имеют различный дизайн, но и разные характеристики и способности, что добавляет стратегический элемент в игру - выбор подходящего автомобиля может быть решающим для выполнения некоторых миссий.



Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • БОГ МОД
  • Неограниченное топливо
  • Бесконечные деньги
  • VIP включен
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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Симулятор дорожной полиции (Мод, Много денег) v1.9.102 MOD APK

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Скачать Симулятор дорожной полиции (Мод, Много денег) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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