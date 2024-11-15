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Judgment Day: Ангел Божий. Рай или ад (Мод, Много денег)

Judgment Day: Ангел Божий. Рай или ад (Мод, Много денег) 1.11.9

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Версия:
1.11.9
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Matchingham Games
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 184 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 140
Скриншоты
Описание

Judgment Day - это увлекательная игра, которая предоставляет игрокам возможность изучать истории различных персонажей и принимать решения о том, должны ли они отправиться на небеса или в ад. Игра основана на историях персонажей, которые иногда могут быть глубокими и заставить игроков задуматься. В игре игроки находятся в особом месте, недалеко от небесных врат, где осуждаются грехи умерших. От игроков зависит, будут ли персонажи продолжать свой путь на небесах или будут отправлены в ад.


Вам предоставляется информация о каждом персонаже, и ваши решения могут влиять на их судьбу. Иногда игра задает сложные моральные вопросы, и вам придется принимать нелегкие решения. Кроме того, в игре есть множество бонусов, которые можно разблокировать, и они могут помочь вам в прохождении уровней. Таким образом, Судный день предлагает увлекательное и разнообразное игровое взаимодействие, которое стоит опробовать.



Информация о модах

МОД 1


  • Много денег


МОД 2

  • Легкая победа
  • Без рекламы
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 Теги темы: Много денег

Скачать Judgment Day: Ангел Божий. Рай или ад (Мод, Много денег) v1.11.9 MOD APK

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MOD V2 184 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 184 Мб

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Отзывы о Judgment Day: Ангел Божий. Рай или ад (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Евгений
Евгений 7 июля 2023 03:11
Дохуя рекламы нет интереса 70%рекламы смотришь треш
0
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lika26
lika26 10 июня 2022 08:17
Реклама есть, денег нет, мод не рабочий
0
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