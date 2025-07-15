Описание

Prison Escape Simulator 3D — это захватывающий симулятор побега из тюрьмы, в котором ты шаг за шагом создаёшь свой путь к свободе. Разбей плитку, открой люк, спрячь ложку — теперь всё зависит от твоей хитрости и терпения. Рытьё туннелей, поиск нужных предметов, обмен ресурсов на верёвки, инструменты и апгрейды — каждая мелочь может стать ключом к спасению. Здесь важна не только сила, но и ум: тебе предстоит действовать тихо, ловко и очень осторожно, чтобы охранники ничего не заподозрили.





Механика копания реалистична и увлекательна, а разнообразие инструментов (от простой ложки до мощной лопаты) открывает всё новые тактики. Ты сам решаешь, когда копать, что прокачать и куда проложить туннель, чтобы не попасться. Развивай стратегию: отвлекай внимание охраны, храни находки, выбирай момент для решающего шага. Prison Escape Simulator — это не просто игра, а полноценное приключение под землёй, где победа — это свобода, заслуженная потом и планом. Сможешь ли ты вырваться?