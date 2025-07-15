Prison Escape Simulator 3D (Мод, Без рекламы) v0.1.0
Копай планируй скрывайся побег начинается прямо у тебя под ногами
Prison Escape Simulator 3D — это захватывающий симулятор побега из тюрьмы, в котором ты шаг за шагом создаёшь свой путь к свободе. Разбей плитку, открой люк, спрячь ложку — теперь всё зависит от твоей хитрости и терпения. Рытьё туннелей, поиск нужных предметов, обмен ресурсов на верёвки, инструменты и апгрейды — каждая мелочь может стать ключом к спасению. Здесь важна не только сила, но и ум: тебе предстоит действовать тихо, ловко и очень осторожно, чтобы охранники ничего не заподозрили.
Механика копания реалистична и увлекательна, а разнообразие инструментов (от простой ложки до мощной лопаты) открывает всё новые тактики. Ты сам решаешь, когда копать, что прокачать и куда проложить туннель, чтобы не попасться. Развивай стратегию: отвлекай внимание охраны, храни находки, выбирай момент для решающего шага. Prison Escape Simulator — это не просто игра, а полноценное приключение под землёй, где победа — это свобода, заслуженная потом и планом. Сможешь ли ты вырваться?
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.