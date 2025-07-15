android-1.ru / Игры / Симуляторы / Prison Escape Simulator 3D (Мод, Без рекламы)
Prison Escape Simulator 3D (Мод, Без рекламы)

Prison Escape Simulator 3D (Мод, Без рекламы) v0.1.0

Копай планируй скрывайся побег начинается прямо у тебя под ногами

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Digital Melody Games
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 09:22
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 158 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Описание

Prison Escape Simulator 3D — это захватывающий симулятор побега из тюрьмы, в котором ты шаг за шагом создаёшь свой путь к свободе. Разбей плитку, открой люк, спрячь ложку — теперь всё зависит от твоей хитрости и терпения. Рытьё туннелей, поиск нужных предметов, обмен ресурсов на верёвки, инструменты и апгрейды — каждая мелочь может стать ключом к спасению. Здесь важна не только сила, но и ум: тебе предстоит действовать тихо, ловко и очень осторожно, чтобы охранники ничего не заподозрили.


Механика копания реалистична и увлекательна, а разнообразие инструментов (от простой ложки до мощной лопаты) открывает всё новые тактики. Ты сам решаешь, когда копать, что прокачать и куда проложить туннель, чтобы не попасться. Развивай стратегию: отвлекай внимание охраны, храни находки, выбирай момент для решающего шага. Prison Escape Simulator — это не просто игра, а полноценное приключение под землёй, где победа — это свобода, заслуженная потом и планом. Сможешь ли ты вырваться?


Информация о модах

Никаких рекламных объявлений. Бесплатные награды.

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Prison Escape Simulator 3D (Мод, Без рекламы) v0.1.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать из Google Play
Скачать Prison Escape Simulator 3D (Мод, Без рекламы) 158 Мб Ссылка 2 158 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Спящий парень (Мод, Unlocked)
Спящий парень (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.0
Ink Game
Ink Game
Version: 0.0.2
Fantasy Tile : Sliding Match
Fantasy Tile : Sliding Match
Version: 1.0.2
A Planet of Mine (Мод, Unlocked)
A Planet of Mine (Мод, Unlocked)
Version: 1.048
ПианоМетр – Настройка пианино (Мод, Unlocked)
ПианоМетр – Настройка пианино (Мод, Unlocked)
Version: 4.0.0
Mother Life Simulator: Eden (Мод, Без рекламы)
Mother Life Simulator: Eden (Мод, Без рекламы)
Version: 1.4.0
Truck Simulator Big Rigs (Мод, Бесплатные покупки)
Truck Simulator Big Rigs (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.0
SNO snow white (Мод меню)
SNO snow white (Мод меню)
Version: 1.0.0

Отзывы о Prison Escape Simulator 3D (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив