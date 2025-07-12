android-1.ru / Игры / Симуляторы / Mega construction craft
Mega construction craft

Mega construction craft v1.0

Построй свой мир: создавай города, исследуй природу и воплощай любые идеи

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
KarinXtech
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 17:15
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 907 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Mega Construction Craft — это захватывающая песочница с открытым миром, в которой вы становитесь архитектором собственных миров. Создавайте небоскрёбы, рыть подземные туннели, прокладывайте мосты и проектируйте любые сооружения, о которых только мечтали. Здесь каждый блок — это шаг к масштабному творению. Простая и интуитивная система управления позволяет моментально воплощать идеи в реальность, будь то уютная деревушка, футуристический мегаполис или таинственный подземный лабиринт.


Игровой мир Mega Construction Craft наполнен исследовательским духом: густые леса, заснеженные горы, извилистые реки и спрятанные зоны манят приключениями. Вы никогда не знаете, что откроется за следующим холмом или в глубине шахты. А благодаря гибкому набору инструментов и огромному выбору блоков и текстур, каждое здание становится уникальным проектом. Эта игра идеально подойдёт тем, кто любит крафт, исследование и свободу самовыражения без ограничений.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать Mega construction craft v1.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать Mega construction craft 907 Мб Ссылка 2 907 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Idle Junkyard: City Builder (Мод, Без рекламы)
Idle Junkyard: City Builder (Мод, Без рекламы)
Version: 0.1
Last Car: Mechanic Open World (Мод, Без рекламы)
Last Car: Mechanic Open World (Мод, Без рекламы)
Version: 0.0.5
SCP: Vending Machine (Мод, Без рекламы)
SCP: Vending Machine (Мод, Без рекламы)
Version: 0.1.0.3
Pangea Primal Age (Мод Меню)
Pangea Primal Age (Мод Меню)
Version: 1.0.8
Indian Cars Simulator 3D (Мод, Много денег)
Indian Cars Simulator 3D (Мод, Много денег)
Version: 41
Manage Retail Store (Мод меню)
Manage Retail Store (Мод меню)
Version: 0.0.6
Симулятор Вождения: Автошкола (Мод, Много денег)
Симулятор Вождения: Автошкола (Мод, Много денег)
Version: 2.0.0
Cookzy: Cozy Cooking ASMR (Мод, Бесплатные покупки)
Cookzy: Cozy Cooking ASMR (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.5

Отзывы о Mega construction craft


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив