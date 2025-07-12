Mega construction craft v1.0
Построй свой мир: создавай города, исследуй природу и воплощай любые идеи
Mega Construction Craft — это захватывающая песочница с открытым миром, в которой вы становитесь архитектором собственных миров. Создавайте небоскрёбы, рыть подземные туннели, прокладывайте мосты и проектируйте любые сооружения, о которых только мечтали. Здесь каждый блок — это шаг к масштабному творению. Простая и интуитивная система управления позволяет моментально воплощать идеи в реальность, будь то уютная деревушка, футуристический мегаполис или таинственный подземный лабиринт.
Игровой мир Mega Construction Craft наполнен исследовательским духом: густые леса, заснеженные горы, извилистые реки и спрятанные зоны манят приключениями. Вы никогда не знаете, что откроется за следующим холмом или в глубине шахты. А благодаря гибкому набору инструментов и огромному выбору блоков и текстур, каждое здание становится уникальным проектом. Эта игра идеально подойдёт тем, кто любит крафт, исследование и свободу самовыражения без ограничений.
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Важно знать перед установкой
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Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.