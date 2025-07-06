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Симулятор Вождения: Автошкола (Мод, Много денег)

Симулятор Вождения: Автошкола (Мод, Много денег) v2.0.0

Научись водить — и вытворяй на дороге что захочешь

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Версия:
2.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
IronBattle
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:04
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 367 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
30
Описание

Симулятор Вождения: Автошкола — это не просто тренажёр, а настоящее приключение с открытым миром, реалистичной физикой и возможностью испытать себя за рулём. Оттачивай навыки вождения, проходи сложные маршруты, выполняй трюки и тренируй манёвры в самых нестандартных ситуациях. Здесь можно не только соблюдать правила, но и испытать экстрим: рискованные прыжки, аварии, столкновения и скоростные заезды добавляют драйва каждому выезду. Ты сам решаешь — соблюдать ПДД или бросить вызов гравитации.


Но главное — твоя машина, твои правила. Настраивай внешний вид авто: крась, добавляй аэрографию, тюнингуй по вкусу. А потом переходи к серьёзной технике — улучшай двигатель, подвеску, тормоза и резину. Балансируй между стилем и мощностью, чтобы на дороге ты выглядел эффектно и управлялся безупречно. Симулятор Вождения: Автошкола — это удовольствие от каждого поворота, обучение через веселье и свобода для тех, кто хочет и учиться, и развлекаться.


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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