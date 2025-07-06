Симулятор Вождения: Автошкола (Мод, Много денег) v2.0.0
Научись водить — и вытворяй на дороге что захочешь
Симулятор Вождения: Автошкола — это не просто тренажёр, а настоящее приключение с открытым миром, реалистичной физикой и возможностью испытать себя за рулём. Оттачивай навыки вождения, проходи сложные маршруты, выполняй трюки и тренируй манёвры в самых нестандартных ситуациях. Здесь можно не только соблюдать правила, но и испытать экстрим: рискованные прыжки, аварии, столкновения и скоростные заезды добавляют драйва каждому выезду. Ты сам решаешь — соблюдать ПДД или бросить вызов гравитации.
Но главное — твоя машина, твои правила. Настраивай внешний вид авто: крась, добавляй аэрографию, тюнингуй по вкусу. А потом переходи к серьёзной технике — улучшай двигатель, подвеску, тормоза и резину. Балансируй между стилем и мощностью, чтобы на дороге ты выглядел эффектно и управлялся безупречно. Симулятор Вождения: Автошкола — это удовольствие от каждого поворота, обучение через веселье и свобода для тех, кто хочет и учиться, и развлекаться.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.