Описание

True Fear: Forsaken Souls 3 — это напряжённый point-and-click квест с элементами хоррора и захватывающим финалом, который отвечает на все вопросы предыдущих частей. Вместе с Холи ты отправишься в последние, самые тёмные главы её истории. Впереди — пугающие локации, зловещие тайны, новые загадки и встречи с силами, которые не отпускают просто так. Героиня окажется лицом к лицу с прошлым, и тебе предстоит помочь ей не только раскрыть правду, но и выжить в этом испытании.





Тебя ждёт более 20 часов геймплея, оригинальные головоломки, атмосферная графика, анимации и сюжет с неожиданными поворотами. Авторы сохранили дух предыдущих частей, но добавили масштаб, интригу и свежие механики. Новички могут пройти всю трилогию с самого начала — а ветераны серии наконец получат долгожданные ответы. Если ты ценишь мистику, саспенс и хорошо продуманные квесты — обязательно окунись в финал этой истории. Он точно останется с тобой надолго.