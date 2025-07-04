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True Fear: Forsaken Souls 3 (Мод, Unlocked)

True Fear: Forsaken Souls 3 (Мод, Unlocked) v1.1.25

Финал трилогии, от которого невозможно оторваться

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Версия:
1.1.25
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
The Digital Lounge
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 19:06
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 2.3 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Описание

True Fear: Forsaken Souls 3 — это напряжённый point-and-click квест с элементами хоррора и захватывающим финалом, который отвечает на все вопросы предыдущих частей. Вместе с Холи ты отправишься в последние, самые тёмные главы её истории. Впереди — пугающие локации, зловещие тайны, новые загадки и встречи с силами, которые не отпускают просто так. Героиня окажется лицом к лицу с прошлым, и тебе предстоит помочь ей не только раскрыть правду, но и выжить в этом испытании.


Тебя ждёт более 20 часов геймплея, оригинальные головоломки, атмосферная графика, анимации и сюжет с неожиданными поворотами. Авторы сохранили дух предыдущих частей, но добавили масштаб, интригу и свежие механики. Новички могут пройти всю трилогию с самого начала — а ветераны серии наконец получат долгожданные ответы. Если ты ценишь мистику, саспенс и хорошо продуманные квесты — обязательно окунись в финал этой истории. Он точно останется с тобой надолго.


Информация о модах

Игра разблокирована

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 Теги темы: Unlocked

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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