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Sand Blast (Мод, Много денег)

Sand Blast (Мод, Много денег) v127

Песочный вызов где каждый блок становится решением

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Версия:
127
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Inspired Square FZE
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 01:32
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Добро пожаловать в Sand Blast! — новую увлекательную игру-головоломку, которая предлагает свежий взгляд на жанр классических игр с блоками. В этой игре тебе предстоит бросать, сопоставлять и взрывать разноцветные блоки, наполняя поле песком одного цвета. Каждый заблокированный ход может привести к поражению, поэтому нужно быть умным и стратегическим в своих действиях.


Тебе дается три разноцветных блока, которые можно разместить на сетке в любом порядке. Каждый блок распадается на песок, который естественно течет и заполняет пространство. Чтобы очистить линию, нужно собрать песок одного цвета в горизонтальную полосу. В игре также присутствуют блоки-бомбы, которые помогут тебе очистить песок и освободить место для новых элементов. Игра заканчивается, когда нет места для следующих блоков, поэтому планируй ходы заранее и не давай сетке заполниться!


Информация о модах
  • Неограниченные драгоценные камни
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 Теги темы: Много денег

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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