Добро пожаловать в Sand Blast! — новую увлекательную игру-головоломку, которая предлагает свежий взгляд на жанр классических игр с блоками. В этой игре тебе предстоит бросать, сопоставлять и взрывать разноцветные блоки, наполняя поле песком одного цвета. Каждый заблокированный ход может привести к поражению, поэтому нужно быть умным и стратегическим в своих действиях.
Тебе дается три разноцветных блока, которые можно разместить на сетке в любом порядке. Каждый блок распадается на песок, который естественно течет и заполняет пространство. Чтобы очистить линию, нужно собрать песок одного цвета в горизонтальную полосу. В игре также присутствуют блоки-бомбы, которые помогут тебе очистить песок и освободить место для новых элементов. Игра заканчивается, когда нет места для следующих блоков, поэтому планируй ходы заранее и не давай сетке заполниться!
- Неограниченные драгоценные камни
- Удалить рекламу
Скачать Sand Blast (Мод, Много денег) v127 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.