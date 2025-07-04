Описание

Добро пожаловать в Sand Blast! — новую увлекательную игру-головоломку, которая предлагает свежий взгляд на жанр классических игр с блоками. В этой игре тебе предстоит бросать, сопоставлять и взрывать разноцветные блоки, наполняя поле песком одного цвета. Каждый заблокированный ход может привести к поражению, поэтому нужно быть умным и стратегическим в своих действиях.





Тебе дается три разноцветных блока, которые можно разместить на сетке в любом порядке. Каждый блок распадается на песок, который естественно течет и заполняет пространство. Чтобы очистить линию, нужно собрать песок одного цвета в горизонтальную полосу. В игре также присутствуют блоки-бомбы, которые помогут тебе очистить песок и освободить место для новых элементов. Игра заканчивается, когда нет места для следующих блоков, поэтому планируй ходы заранее и не давай сетке заполниться!