Сбеги Из Дурдома (Мод, Безсплатные покупки) 1.5.15
Психбольница без выхода: ищи ключи, прячься и вспомни своё прошлое
Escape from Mental Hospital бросает тебя на грязный матрас в запертой палате психлечебницы 1980-х: ни памяти, ни помощи, только жуткий гул ламп. Каждые пять минут ты щёлкаешь по шкафчикам, находишь изогнутый скальпель, разбиваешь плитку и выскальзываешь в коридор, где камеры мерцают, а санитары шепчут за дверью. Игровая петля ясна — исследуй, подбирай улики, соединяй предметы и продвигайся глубже, пока тёмная фигура на мониторе не произнесёт твоё имя.
Днём редкие лучи света дают передышку, но с каждой найденной картой-ключом больница меняется: запорные системы перестраивают коридоры, а головоломки с дверными кодами становятся хитрее. Побочные записки раскрывают историю пациентов, а скрытые шприцы увеличивают выносливость для рывков через охраняемые участки. Собери тридцать фрагментов воспоминаний, чтобы добраться до истины, или разблокируй альтернативные финалы, где выход вовсе не дверь. Сумеешь ли ты выйти наружу — или останешься очередным шёпотом в темноте?
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