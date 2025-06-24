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ТайнаНаследия:ДлитьсяПодсказка

ТайнаНаследия:ДлитьсяПодсказка v1.2

Мрачный побег: шифры мозга, нейросеть и гонка за сознанием возлюбленной

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Версия:
1.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
HFG Entertainments
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:51
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 116 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Описание

ТайнаНаследия:ДлитьсяПодсказка — это sci-fi квест-побег, который мгновенно бросает тебя в шкуру Итана, блестящего кодера, рвущегося понять, где теперь сознание Дэйзи. С первой сцены жанр ясен: щёлкаешь по терминалам, вращаешь голографические схемы и взламываешь замки, пока счётчик доступа на двери лаборатории тает. Каждые пять минут ты выуживаешь аудиолог, подбираешь пароль или соединяешь провода, чтобы вскрыть новый сектор и продвинуться глубже в техноромантическую бездну; там, где мелькает знак Neuro-Link, слово «спастись» звучит почти как надежда.


Дальше игра затягивает в многоступенчатые испытания: стены поворачиваются, лазеры меняют спектр, а улики спрятаны во внутренних слоях кода — один промах, и система выпускает патрульных дронов. Ты управляешь ресурсом времени, собираешь чипы для апгрейда импланта, чтобы разблокировать навыки быстрой дешифровки. 50+ уровней, офлайн-проход, подсказки без доната и недельные speed-run турниры добавляют метапрогрессию, а каждое успешное вскрытие сервера приближает ответ: живо ли ещё сердце Дэйзи и успеешь ли вытащить его до финального перезапуска?


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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