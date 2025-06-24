Описание

What Duck: Defense — казуальный tower defense, где взвод смешных уток-солдат охраняет пруд от слизней и крабов-пиратов. Каждые пять минут ты меняешь очки действия на пушечные гнёзда-чайники, а затем выпускаешь перьевые дротики по приближающимся волнам. Лут падает прямиком в кормушку: собери побольше, чтобы перед следующим раундом апнуть огневую мощь. Мини-крючок прост — чем точнее выставишь позиции, тем больше яиц-бустеров вернётся в инкубатор.





Дальше открывается тактика роста: до сорока видов турелей и десяти героев-уток, каждый со своим ультом; более пятидесяти апгрейдов усиливают крит или радиус. Башни-утки проходят четыре стадии эволюции, а капитаны-кряки спасают линию, когда боссы-арбузники давят числом. Монеты уходят в лабораторию кормов, где миксуешь зерно для бонус-скорости. Играть можно полностью офлайн-режим, без донатных перекосов; сезоны приносят новые карты, а асинхронный рейтинг показывает, сколько волн выдержали друзья. Проверь, справится ли твоя оборона с ночным штурмом!