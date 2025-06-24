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What Duck : Defense (Мод, Много денег)

What Duck : Defense (Мод, Много денег) v1.0.21

Построй башни, призови героев-уток и отбей волны монстров офлайн

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Версия:
1.0.21
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Nexelon inc.
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Сегодня, 11:46
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
20
Описание

What Duck: Defense — казуальный tower defense, где взвод смешных уток-солдат охраняет пруд от слизней и крабов-пиратов. Каждые пять минут ты меняешь очки действия на пушечные гнёзда-чайники, а затем выпускаешь перьевые дротики по приближающимся волнам. Лут падает прямиком в кормушку: собери побольше, чтобы перед следующим раундом апнуть огневую мощь. Мини-крючок прост — чем точнее выставишь позиции, тем больше яиц-бустеров вернётся в инкубатор.


Дальше открывается тактика роста: до сорока видов турелей и десяти героев-уток, каждый со своим ультом; более пятидесяти апгрейдов усиливают крит или радиус. Башни-утки проходят четыре стадии эволюции, а капитаны-кряки спасают линию, когда боссы-арбузники давят числом. Монеты уходят в лабораторию кормов, где миксуешь зерно для бонус-скорости. Играть можно полностью офлайн-режим, без донатных перекосов; сезоны приносят новые карты, а асинхронный рейтинг показывает, сколько волн выдержали друзья. Проверь, справится ли твоя оборона с ночным штурмом!


Информация о модах

Много денег

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Игра входит в подборки:
Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Много денег

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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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