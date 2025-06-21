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Back Fight (Мод, Без рекламы)

Back Fight (Мод, Без рекламы) 1.0.3

Раннер-шутер с апгрейдом отряда, босс-гонками и наградами за дерзость
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Версия:
1.0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CoinStak
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 16:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Back Fight — это адреналиновый раннер-шутер, где ты ведёшь антропоморфный отряд через неоновые кварталы Синсити. Одним пальцем уклоняйся от грузовиков, вторым выпускай шлейф пуль, собирай монеты и спасай заложников. Каждые пять секунд дорога подбрасывает новые преграды, а дроны-бомберы летят прямо в лоб. Дотяни до чек-пойнта, и крутящийся контейнер выдаст редкое оружие или усилит щит. Жмёшь «продолжить» — и уже мчишься по крышам поездов, где один промах отделяет славу от перезапуска.


Между забегами прокачивай отряд героев: разблокируй десять персонажей, ставь им реактивные кроссовки, автоматические турели и ульты на тысячу урона. Ломай ящики, поднимай множитель XP и штурмуй еженедельный лидерборд; высокие места открывают скины и кристаллы без доната. Хочешь большей встряски? Запускай режим «Контракт», где нужно увезти украденный груз за две минуты, или «Босс-гонку» с гигантским кибертраком. Прыгай, стреляй, зарабатывай — твой бег только начинается!


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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