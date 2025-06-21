Back Fight (Мод, Без рекламы) 1.0.3
Раннер-шутер с апгрейдом отряда, босс-гонками и наградами за дерзость
Back Fight — это адреналиновый раннер-шутер, где ты ведёшь антропоморфный отряд через неоновые кварталы Синсити. Одним пальцем уклоняйся от грузовиков, вторым выпускай шлейф пуль, собирай монеты и спасай заложников. Каждые пять секунд дорога подбрасывает новые преграды, а дроны-бомберы летят прямо в лоб. Дотяни до чек-пойнта, и крутящийся контейнер выдаст редкое оружие или усилит щит. Жмёшь «продолжить» — и уже мчишься по крышам поездов, где один промах отделяет славу от перезапуска.
Между забегами прокачивай отряд героев: разблокируй десять персонажей, ставь им реактивные кроссовки, автоматические турели и ульты на тысячу урона. Ломай ящики, поднимай множитель XP и штурмуй еженедельный лидерборд; высокие места открывают скины и кристаллы без доната. Хочешь большей встряски? Запускай режим «Контракт», где нужно увезти украденный груз за две минуты, или «Босс-гонку» с гигантским кибертраком. Прыгай, стреляй, зарабатывай — твой бег только начинается!
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Установка
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Формат
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.