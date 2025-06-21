Описание

Back Fight — это адреналиновый раннер-шутер, где ты ведёшь антропоморфный отряд через неоновые кварталы Синсити. Одним пальцем уклоняйся от грузовиков, вторым выпускай шлейф пуль, собирай монеты и спасай заложников. Каждые пять секунд дорога подбрасывает новые преграды, а дроны-бомберы летят прямо в лоб. Дотяни до чек-пойнта, и крутящийся контейнер выдаст редкое оружие или усилит щит. Жмёшь «продолжить» — и уже мчишься по крышам поездов, где один промах отделяет славу от перезапуска.





Между забегами прокачивай отряд героев: разблокируй десять персонажей, ставь им реактивные кроссовки, автоматические турели и ульты на тысячу урона. Ломай ящики, поднимай множитель XP и штурмуй еженедельный лидерборд; высокие места открывают скины и кристаллы без доната. Хочешь большей встряски? Запускай режим «Контракт», где нужно увезти украденный груз за две минуты, или «Босс-гонку» с гигантским кибертраком. Прыгай, стреляй, зарабатывай — твой бег только начинается!