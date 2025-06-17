Описание

Warbound кидает тебя на квадратное поле, где каждая клетка — спорная линия фронта. Ты строишь генератор пехоты, жмёшь «ход» и смотришь, как отряд шагает по дорожке, врезается в стену соперника и краит для тебя новые клетки. Пуш выигран — территория окрашивается, золото капает, очко хода вернётся, если башня выжила. Через три-четыре раунда карта уже напоминает шахмату под артобстрелом, и любой просчёт выводит линию снабжения из-под ног.





Дальше вступают roguelike способности: после каждого матча ты тянешь случайный апгрейд из 50 карт — например, артиллерия, удваивающая урон первой пули, или дрон-ремонтник, что лечит здания за каждую захваченную клетку. Сочетай бонусы, нанимай танки и ракетчиков, чтобы давить противника за 10-12 ходов, и забирай рейтинг. Быстрые PvP-драки длятся меньше пяти минут, офлайн-тренировка помогает тестировать связки. Расставь строения, перехитри живых соперников и завоюй доску прямо сейчас!