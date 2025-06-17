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Warbound (Мод, Без рекламы)

Warbound (Мод, Без рекламы) 1.0.2

Пошаговые битвы за территорию: строй базы, бери способности, сокруши врага
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Playshore SL
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 14:01
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 126 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Warbound кидает тебя на квадратное поле, где каждая клетка — спорная линия фронта. Ты строишь генератор пехоты, жмёшь «ход» и смотришь, как отряд шагает по дорожке, врезается в стену соперника и краит для тебя новые клетки. Пуш выигран — территория окрашивается, золото капает, очко хода вернётся, если башня выжила. Через три-четыре раунда карта уже напоминает шахмату под артобстрелом, и любой просчёт выводит линию снабжения из-под ног.


Дальше вступают roguelike способности: после каждого матча ты тянешь случайный апгрейд из 50 карт — например, артиллерия, удваивающая урон первой пули, или дрон-ремонтник, что лечит здания за каждую захваченную клетку. Сочетай бонусы, нанимай танки и ракетчиков, чтобы давить противника за 10-12 ходов, и забирай рейтинг. Быстрые PvP-драки длятся меньше пяти минут, офлайн-тренировка помогает тестировать связки. Расставь строения, перехитри живых соперников и завоюй доску прямо сейчас!


Информация о модах

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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