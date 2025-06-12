Dark Rogue : Tower Defense TD (Мод Меню) 1.4.1
Ты умер как человек, но вернулся как демон — теперь у тебя только одна цель: защитить пламя и спасти дочь
Dark Rogue: Tower Defense TD — это мрачная смесь башенной защиты и roguelike, где ты играешь за отца, вернувшегося из мёртвых, чтобы найти дочь, пропавшую в цепи подземелий. На голове — пылающий череп. Пока пламя горит, ты жив. Но каждый бой, каждый выбор — риск, что оно потухнет. Подземелья полны врагов, ловушек и намёков на то, что с ней произошло. Чтобы дойти до конца, придётся сражаться, строить защиту и постоянно меняться на ходу.
Механика построена на том, что ты сам управляешь героем, расставляешь башни, комбинируешь оружие и способности. Карты процедурно генерируются, враги адаптируются, а каждая смерть — не откат, а новая попытка собрать силы и тактику. Игра держит в напряжении, даёт ощутимый прогресс и не прощает невнимательности. Подойдёт тем, кто хочет мрачную историю, хардкорный геймплей и ощущение, что на карту поставлено всё.
Меню модов
Множитель урона
Режим Бога
Неограниченная валюта
Скачать Dark Rogue : Tower Defense TD (Мод Меню) v1.4.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.