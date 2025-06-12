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Dark Rogue : Tower Defense TD (Мод Меню)

Dark Rogue : Tower Defense TD (Мод Меню) 1.4.1

Ты умер как человек, но вернулся как демон — теперь у тебя только одна цель: защитить пламя и спасти дочь
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Версия:
1.4.1
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Zygle Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 15:32
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 71 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Dark Rogue: Tower Defense TD — это мрачная смесь башенной защиты и roguelike, где ты играешь за отца, вернувшегося из мёртвых, чтобы найти дочь, пропавшую в цепи подземелий. На голове — пылающий череп. Пока пламя горит, ты жив. Но каждый бой, каждый выбор — риск, что оно потухнет. Подземелья полны врагов, ловушек и намёков на то, что с ней произошло. Чтобы дойти до конца, придётся сражаться, строить защиту и постоянно меняться на ходу.


Механика построена на том, что ты сам управляешь героем, расставляешь башни, комбинируешь оружие и способности. Карты процедурно генерируются, враги адаптируются, а каждая смерть — не откат, а новая попытка собрать силы и тактику. Игра держит в напряжении, даёт ощутимый прогресс и не прощает невнимательности. Подойдёт тем, кто хочет мрачную историю, хардкорный геймплей и ощущение, что на карту поставлено всё.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Режим Бога

Неограниченная валюта

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Dark Rogue : Tower Defense TD (Мод Меню) v1.4.1 MOD APK

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Скачать Dark Rogue : Tower Defense TD (Мод Меню) 71 Мб Ссылка 2 71 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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