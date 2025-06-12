Описание

Dark Rogue: Tower Defense TD — это мрачная смесь башенной защиты и roguelike, где ты играешь за отца, вернувшегося из мёртвых, чтобы найти дочь, пропавшую в цепи подземелий. На голове — пылающий череп. Пока пламя горит, ты жив. Но каждый бой, каждый выбор — риск, что оно потухнет. Подземелья полны врагов, ловушек и намёков на то, что с ней произошло. Чтобы дойти до конца, придётся сражаться, строить защиту и постоянно меняться на ходу.





Механика построена на том, что ты сам управляешь героем, расставляешь башни, комбинируешь оружие и способности. Карты процедурно генерируются, враги адаптируются, а каждая смерть — не откат, а новая попытка собрать силы и тактику. Игра держит в напряжении, даёт ощутимый прогресс и не прощает невнимательности. Подойдёт тем, кто хочет мрачную историю, хардкорный геймплей и ощущение, что на карту поставлено всё.