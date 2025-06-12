Mecha Fire (Мод, Без рекламы) 1.5.0
Защити марсианскую колонию от Роя и построй новую цивилизацию
Mecha Fire — это стратегия и боевик в научно-фантастическом антураже, где ты возглавляешь армию мехов и героев, защищая марсианскую колонию от натиска инопланетного Роя. Управляй ресурсами, строй укрепления, активируй спецспособности и отражай атаки на суровых красных просторах. Каждые 5 минут — новая волна врагов, новые тактические решения, новый выбор: обороняться или контратаковать?
В игре есть кооператив с другими командирами, улучшение технологий и возможность строить собственные базы. Разблокируй новых героев, развивай боевых мехов и осваивай территорию, чтобы закрепить господство на Марсе. Прокачка и стратегическое развитие создают ощущение настоящего командования на передовой. Будущее колонии зависит от твоего выбора — вступай в бой и начни своё марсианское восхождение!
Без рекламы
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.