Описание

Mecha Fire — это стратегия и боевик в научно-фантастическом антураже, где ты возглавляешь армию мехов и героев, защищая марсианскую колонию от натиска инопланетного Роя. Управляй ресурсами, строй укрепления, активируй спецспособности и отражай атаки на суровых красных просторах. Каждые 5 минут — новая волна врагов, новые тактические решения, новый выбор: обороняться или контратаковать?





В игре есть кооператив с другими командирами, улучшение технологий и возможность строить собственные базы. Разблокируй новых героев, развивай боевых мехов и осваивай территорию, чтобы закрепить господство на Марсе. Прокачка и стратегическое развитие создают ощущение настоящего командования на передовой. Будущее колонии зависит от твоего выбора — вступай в бой и начни своё марсианское восхождение!