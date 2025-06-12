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Mecha Fire (Мод, Без рекламы)

Mecha Fire (Мод, Без рекламы) 1.5.0

Защити марсианскую колонию от Роя и построй новую цивилизацию
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Версия:
1.5.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
LeyiGames
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 14:21
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 721 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Mecha Fire — это стратегия и боевик в научно-фантастическом антураже, где ты возглавляешь армию мехов и героев, защищая марсианскую колонию от натиска инопланетного Роя. Управляй ресурсами, строй укрепления, активируй спецспособности и отражай атаки на суровых красных просторах. Каждые 5 минут — новая волна врагов, новые тактические решения, новый выбор: обороняться или контратаковать?


В игре есть кооператив с другими командирами, улучшение технологий и возможность строить собственные базы. Разблокируй новых героев, развивай боевых мехов и осваивай территорию, чтобы закрепить господство на Марсе. Прокачка и стратегическое развитие создают ощущение настоящего командования на передовой. Будущее колонии зависит от твоего выбора — вступай в бой и начни своё марсианское восхождение!


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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