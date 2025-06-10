Fort Guardian (Мод, Много монет) 0.6.1
Объединяй, строй, выживай — защити форт в мире бесконечных волн и стратегических решений
Fort Guardian — это захватывающее сочетание roguelike-экшена и механики слияния, где тебе предстоит строить и усиливать оборону в ограниченном пространстве, чтобы выжить под натиском всё более мощных врагов. Объединяй ловушки, турели и усиления, создавая уникальные комбинации, способные остановить любую волну противника.
Каждое улучшение — выбор: вложить в урон, замедление или защиту? Каждая волна — испытание твоей тактики и гибкости мышления. У врагов — свои способности и поведение, а у тебя — только твой форт и продуманная стратегия. Процедурная генерация, растущая сложность и постоянное обновление ресурсов делают Fort Guardian увлекательной и напряжённой защитной игрой, в которой нет двух одинаковых боёв.
• Неограниченное количество монет
• Неограниченное количество драгоценных камней
• Разблокированные платные пакеты
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.