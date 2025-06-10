Описание

Fort Guardian — это захватывающее сочетание roguelike-экшена и механики слияния, где тебе предстоит строить и усиливать оборону в ограниченном пространстве, чтобы выжить под натиском всё более мощных врагов. Объединяй ловушки, турели и усиления, создавая уникальные комбинации, способные остановить любую волну противника.





Каждое улучшение — выбор: вложить в урон, замедление или защиту? Каждая волна — испытание твоей тактики и гибкости мышления. У врагов — свои способности и поведение, а у тебя — только твой форт и продуманная стратегия. Процедурная генерация, растущая сложность и постоянное обновление ресурсов делают Fort Guardian увлекательной и напряжённой защитной игрой, в которой нет двух одинаковых боёв.