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Fort Guardian (Мод, Много монет)

Fort Guardian (Мод, Много монет) 0.6.1

Объединяй, строй, выживай — защити форт в мире бесконечных волн и стратегических решений
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Версия:
0.6.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Вчера, 22:52
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 116 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Fort Guardian — это захватывающее сочетание roguelike-экшена и механики слияния, где тебе предстоит строить и усиливать оборону в ограниченном пространстве, чтобы выжить под натиском всё более мощных врагов. Объединяй ловушки, турели и усиления, создавая уникальные комбинации, способные остановить любую волну противника.


Каждое улучшение — выбор: вложить в урон, замедление или защиту? Каждая волна — испытание твоей тактики и гибкости мышления. У врагов — свои способности и поведение, а у тебя — только твой форт и продуманная стратегия. Процедурная генерация, растущая сложность и постоянное обновление ресурсов делают Fort Guardian увлекательной и напряжённой защитной игрой, в которой нет двух одинаковых боёв.


Информация о модах

• Неограниченное количество монет

• Неограниченное количество драгоценных камней

• Разблокированные платные пакеты

• Убрать рекламу

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 Теги темы: Много монет

Скачать Fort Guardian (Мод, Много монет) v0.6.1 MOD APK

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Скачать Fort Guardian (Мод, Много монет) 116 Мб Ссылка 2 116 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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