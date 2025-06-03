Tiny Survivors (Мод, Без рекламы) 1.198360.5.198360
Огромные капли дождя, травинки-небоскрёбы и ты размером с муравья
Tiny Survivors — это выживание в необычном микромире, где ты и твои друзья оказались крошечными существами, сброшенными на самый низ пищевой цепи. Каждые 5 минут — борьба с пауками размером с машины, уклонение от капель дождя, похожих на падающие метеоры, и попытка построить хоть какое-то укрытие среди гигантских листьев и камней. Всё, что было привычным, стало смертельно опасным — и тебе придётся исследовать, собирать ресурсы и адаптироваться, если хочешь выжить.
Ты будешь перебираться через лужи, как через озёра, карабкаться по траве, искать безопасные тропы и материалы для крафта. Только слаженная работа в команде позволит защититься от хищников, построить базу и хоть немного вернуть контроль над этим безумным масштабом. Каждый шаг — это приключение, а каждый найденный предмет — шанс на выживание. Готов ли ты взглянуть на мир иначе и доказать, что даже крошечные могут бороться за жизнь?
Взлом скорости, без рекламы.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.