Описание

Tiny Survivors — это выживание в необычном микромире, где ты и твои друзья оказались крошечными существами, сброшенными на самый низ пищевой цепи. Каждые 5 минут — борьба с пауками размером с машины, уклонение от капель дождя, похожих на падающие метеоры, и попытка построить хоть какое-то укрытие среди гигантских листьев и камней. Всё, что было привычным, стало смертельно опасным — и тебе придётся исследовать, собирать ресурсы и адаптироваться, если хочешь выжить.





Ты будешь перебираться через лужи, как через озёра, карабкаться по траве, искать безопасные тропы и материалы для крафта. Только слаженная работа в команде позволит защититься от хищников, построить базу и хоть немного вернуть контроль над этим безумным масштабом. Каждый шаг — это приключение, а каждый найденный предмет — шанс на выживание. Готов ли ты взглянуть на мир иначе и доказать, что даже крошечные могут бороться за жизнь?