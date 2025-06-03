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Tiny Survivors (Мод, Без рекламы)

Tiny Survivors (Мод, Без рекламы) 1.198360.5.198360

Огромные капли дождя, травинки-небоскрёбы и ты размером с муравья
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Версия:
1.198360.5.198360
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
FunPlus International AG
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 15:27
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 692 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Tiny Survivors — это выживание в необычном микромире, где ты и твои друзья оказались крошечными существами, сброшенными на самый низ пищевой цепи. Каждые 5 минут — борьба с пауками размером с машины, уклонение от капель дождя, похожих на падающие метеоры, и попытка построить хоть какое-то укрытие среди гигантских листьев и камней. Всё, что было привычным, стало смертельно опасным — и тебе придётся исследовать, собирать ресурсы и адаптироваться, если хочешь выжить.


Ты будешь перебираться через лужи, как через озёра, карабкаться по траве, искать безопасные тропы и материалы для крафта. Только слаженная работа в команде позволит защититься от хищников, построить базу и хоть немного вернуть контроль над этим безумным масштабом. Каждый шаг — это приключение, а каждый найденный предмет — шанс на выживание. Готов ли ты взглянуть на мир иначе и доказать, что даже крошечные могут бороться за жизнь?


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Tiny Survivors (Мод, Без рекламы) v1.198360.5.198360 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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