Описание

Tower vs Crabs: Beach Defense — это стратегия в жанре tower defense с нарастающей сложностью. Каждые 5 минут — новая волна врагов, новые башни, новое давление. Строй оборону прямо на пляже, ставь башни в ключевых точках и улучшай их, чтобы пережить следующие атаки. Крабы наступают — тебе нельзя отступать.





В игре тебя ждут улучшения в реальном времени, десятки башен с уникальными способностями и возможность создать идеальную линию обороны. Каждая волна приносит больше врагов, и тебе придется адаптироваться: менять тактику, перераспределять ресурсы, комбинировать эффекты. Это борьба на выносливость — проверь, выдержит ли твоя стратегия до последнего клешня.