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Tower vs Crabs: Beach Defense (Мод меню)

Tower vs Crabs: Beach Defense (Мод меню) 1.1

Построй защиту на пляже и сдержи волну клешней любой ценой
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Версия:
1.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
REGZ GAMES
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 00:46
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 51 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Tower vs Crabs: Beach Defense — это стратегия в жанре tower defense с нарастающей сложностью. Каждые 5 минут — новая волна врагов, новые башни, новое давление. Строй оборону прямо на пляже, ставь башни в ключевых точках и улучшай их, чтобы пережить следующие атаки. Крабы наступают — тебе нельзя отступать.


В игре тебя ждут улучшения в реальном времени, десятки башен с уникальными способностями и возможность создать идеальную линию обороны. Каждая волна приносит больше врагов, и тебе придется адаптироваться: менять тактику, перераспределять ресурсы, комбинировать эффекты. Это борьба на выносливость — проверь, выдержит ли твоя стратегия до последнего клешня.


Информация о модах
  • Меню
  • Неограниченная валюта
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Мод меню

Скачать Tower vs Crabs: Beach Defense (Мод меню) v1.1 MOD APK

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Скачать Tower vs Crabs: Beach Defense (Мод меню) 51 Мб Ссылка 2 51 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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