Tower vs Crabs: Beach Defense (Мод меню) 1.1
Построй защиту на пляже и сдержи волну клешней любой ценой
Tower vs Crabs: Beach Defense — это стратегия в жанре tower defense с нарастающей сложностью. Каждые 5 минут — новая волна врагов, новые башни, новое давление. Строй оборону прямо на пляже, ставь башни в ключевых точках и улучшай их, чтобы пережить следующие атаки. Крабы наступают — тебе нельзя отступать.
В игре тебя ждут улучшения в реальном времени, десятки башен с уникальными способностями и возможность создать идеальную линию обороны. Каждая волна приносит больше врагов, и тебе придется адаптироваться: менять тактику, перераспределять ресурсы, комбинировать эффекты. Это борьба на выносливость — проверь, выдержит ли твоя стратегия до последнего клешня.
- Меню
- Неограниченная валюта
Скачать Tower vs Crabs: Beach Defense (Мод меню) v1.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.