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Stick Infinite Kingdom (Мод, Без рекламы)

Stick Infinite Kingdom (Мод, Без рекламы) 1.6.2

Эпическая одиссея с битвами, апгрейдами и героями в стикман-вселенной
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Версия:
1.6.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Arckon Arts
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 13:17
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 727 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Stick Infinite Kingdom — это экшен-RPG в стиле стикман, где ты управляешь героем Оггнором, выполняющим приказ короля и путешествующим по фантастическим землям. Исследуй мир, сражайся с врагами, открывай новых союзников и принимай ключевые решения. Каждые 5 минут — бой, апгрейд снаряжения, встреча с новым врагом или квест в таинственном ландшафте.


Развивай персонажей, открывай боевые навыки и мощные артефакты, усиливай команду и строй тактику. Проходи главы, чтобы раскрыть судьбу королевства. В игре — затягивающий сюжет, красочные фоны и прогресс без доната. Сражайся, исследуй и узнай, на что ты готов ради спасения мира.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Stick Infinite Kingdom (Мод, Без рекламы) v1.6.2 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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