Описание

Stick Infinite Kingdom — это экшен-RPG в стиле стикман, где ты управляешь героем Оггнором, выполняющим приказ короля и путешествующим по фантастическим землям. Исследуй мир, сражайся с врагами, открывай новых союзников и принимай ключевые решения. Каждые 5 минут — бой, апгрейд снаряжения, встреча с новым врагом или квест в таинственном ландшафте.





Развивай персонажей, открывай боевые навыки и мощные артефакты, усиливай команду и строй тактику. Проходи главы, чтобы раскрыть судьбу королевства. В игре — затягивающий сюжет, красочные фоны и прогресс без доната. Сражайся, исследуй и узнай, на что ты готов ради спасения мира.