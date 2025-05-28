Stick Infinite Kingdom (Мод, Без рекламы) 1.6.2
Эпическая одиссея с битвами, апгрейдами и героями в стикман-вселенной
Stick Infinite Kingdom — это экшен-RPG в стиле стикман, где ты управляешь героем Оггнором, выполняющим приказ короля и путешествующим по фантастическим землям. Исследуй мир, сражайся с врагами, открывай новых союзников и принимай ключевые решения. Каждые 5 минут — бой, апгрейд снаряжения, встреча с новым врагом или квест в таинственном ландшафте.
Развивай персонажей, открывай боевые навыки и мощные артефакты, усиливай команду и строй тактику. Проходи главы, чтобы раскрыть судьбу королевства. В игре — затягивающий сюжет, красочные фоны и прогресс без доната. Сражайся, исследуй и узнай, на что ты готов ради спасения мира.
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Скачать Stick Infinite Kingdom (Мод, Без рекламы) v1.6.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.