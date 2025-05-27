Описание

Underground Heroes — это спасательная стратегия с механикой точечного захвата, в которой ты управляешь крюком, вытягивая бойцов из-под земли. Каждый выстрел — шанс на подкрепление. Герои разных классов — от магов до лучников — присоединяются к битве и сходу вступают в бой. Твоя задача — подобрать нужного союзника и вовремя запустить крюк, пока враги не прорвали оборону.





Чем дальше — тем жёстче. Улучшай отряд, разблокируй новых бойцов, открывай редких чемпионов с особыми умениями. У каждой карты — свой темп и своя тактика. Лови тайминги, комбинируй классы и сноси вражеские башни до основания. Спаси всех, кто под землёй — и докажи, что твой крюк решает.