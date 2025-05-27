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Underground Heroes (Мод меню)

Underground Heroes (Мод меню) 1.9.2

Вытаскивай героев крюком, строй отряд и рушь башни врагов
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Версия:
1.9.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
demir app
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 14:09
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Underground Heroes — это спасательная стратегия с механикой точечного захвата, в которой ты управляешь крюком, вытягивая бойцов из-под земли. Каждый выстрел — шанс на подкрепление. Герои разных классов — от магов до лучников — присоединяются к битве и сходу вступают в бой. Твоя задача — подобрать нужного союзника и вовремя запустить крюк, пока враги не прорвали оборону.


Чем дальше — тем жёстче. Улучшай отряд, разблокируй новых бойцов, открывай редких чемпионов с особыми умениями. У каждой карты — свой темп и своя тактика. Лови тайминги, комбинируй классы и сноси вражеские башни до основания. Спаси всех, кто под землёй — и докажи, что твой крюк решает.


Информация о модах

1. Увеличено золото

2. Увеличено количество звезд

3. Меню модов


Примечание: - Посмотрите видеоурок для получения дополнительной информации о меню модов. Вам нужно купить звезду, используя золото, чтобы увеличить количество звезд.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Underground Heroes (Мод меню) v1.9.2 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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