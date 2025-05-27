Underground Heroes (Мод меню) 1.9.2
Вытаскивай героев крюком, строй отряд и рушь башни врагов
Underground Heroes — это спасательная стратегия с механикой точечного захвата, в которой ты управляешь крюком, вытягивая бойцов из-под земли. Каждый выстрел — шанс на подкрепление. Герои разных классов — от магов до лучников — присоединяются к битве и сходу вступают в бой. Твоя задача — подобрать нужного союзника и вовремя запустить крюк, пока враги не прорвали оборону.
Чем дальше — тем жёстче. Улучшай отряд, разблокируй новых бойцов, открывай редких чемпионов с особыми умениями. У каждой карты — свой темп и своя тактика. Лови тайминги, комбинируй классы и сноси вражеские башни до основания. Спаси всех, кто под землёй — и докажи, что твой крюк решает.
1. Увеличено золото
2. Увеличено количество звезд
3. Меню модов
Примечание: - Посмотрите видеоурок для получения дополнительной информации о меню модов. Вам нужно купить звезду, используя золото, чтобы увеличить количество звезд.
Скачать Underground Heroes (Мод меню) v1.9.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.