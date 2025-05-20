Описание

Warring Nations — это масштабная стратегия о строительстве цивилизаций, где ты выбираешь сторону, исследуешь мир и формируешь собственную империю. Каждые 5 минут ты принимаешь важные решения: улучшать город, развивать технологии, идти на войну или налаживать дипломатию. Игра вдохновлена реальными эпохами и событиями, но именно ты перепишешь их по-своему.





В Warring Nations сочетаются глубокая политическая система, исторические кампании и экспедиции в мифические локации, включая Атлантиду. Ты управляешь армиями, формируешь альянсы, захватываешь территории и открываешь забытые цивилизации. Хочешь стать великим полководцем или мудрым правителем — выбор твой. Завоёвывай, строй, договаривайся и оставь свой след в истории.