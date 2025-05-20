Warring Nations (Мод Меню) 1.5.3
Построй империю, веди войны или заключай союзы — история в твоих руках
Warring Nations — это масштабная стратегия о строительстве цивилизаций, где ты выбираешь сторону, исследуешь мир и формируешь собственную империю. Каждые 5 минут ты принимаешь важные решения: улучшать город, развивать технологии, идти на войну или налаживать дипломатию. Игра вдохновлена реальными эпохами и событиями, но именно ты перепишешь их по-своему.
В Warring Nations сочетаются глубокая политическая система, исторические кампании и экспедиции в мифические локации, включая Атлантиду. Ты управляешь армиями, формируешь альянсы, захватываешь территории и открываешь забытые цивилизации. Хочешь стать великим полководцем или мудрым правителем — выбор твой. Завоёвывай, строй, договаривайся и оставь свой след в истории.
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Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.