android-1.ru / Игры / Стратегии / Warring Nations (Мод Меню)
Warring Nations (Мод Меню)

Warring Nations (Мод Меню) 1.5.3

Построй империю, веди войны или заключай союзы — история в твоих руках
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.5.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Droupnir Entertainment Limited.
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 12:42
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 600 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Warring Nations — это масштабная стратегия о строительстве цивилизаций, где ты выбираешь сторону, исследуешь мир и формируешь собственную империю. Каждые 5 минут ты принимаешь важные решения: улучшать город, развивать технологии, идти на войну или налаживать дипломатию. Игра вдохновлена реальными эпохами и событиями, но именно ты перепишешь их по-своему.


В Warring Nations сочетаются глубокая политическая система, исторические кампании и экспедиции в мифические локации, включая Атлантиду. Ты управляешь армиями, формируешь альянсы, захватываешь территории и открываешь забытые цивилизации. Хочешь стать великим полководцем или мудрым правителем — выбор твой. Завоёвывай, строй, договаривайся и оставь свой след в истории.


Информация о модах

Меню Мод

Скорость игры

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Warring Nations (Мод Меню) v1.5.3 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Warring Nations (Мод Меню) 600 Мб Ссылка 2 600 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Crunchyroll: Shogun Showdown (Мод, Unlocked)
Crunchyroll: Shogun Showdown (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.1
Strife (Мод, Без рекламы)
Strife (Мод, Без рекламы)
Version: 3.82
Завоюйте Башню 2: битва замков (Мод меню)
Завоюйте Башню 2: битва замков (Мод меню)
Version: 1.701
Heroes of Darkness - TD (Мод Меню)
Heroes of Darkness - TD (Мод Меню)
Version: 1.0.5
Survival Arena: Tower Defense (Мод, Много монет)
Survival Arena: Tower Defense (Мод, Много монет)
Version: 1.4.11
Return of Shadow (Мод Меню)
Return of Shadow (Мод Меню)
Version: 2.85.1744106677
City Builder TD (Мод Меню)
City Builder TD (Мод Меню)
Version: 0.2
Aliens vs Zombies: Invasion (Мод Меню)
Aliens vs Zombies: Invasion (Мод Меню)
Version: 2504.29.346

Отзывы о Warring Nations (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив