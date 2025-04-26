Seven Hearts (Мод Меню) 1.3.33
Собери отряд героев и сокруши нежить на своём боевом танке
Seven Hearts - Это тактическая RPG с элементами экшена, где каждый бой — испытание на реакцию и стратегию. Каждые 5 минут ты управляешь отрядом героев, пробиваешься через орды нежити и прокачиваешь свою технику. Упор сделан на подбор состава: Воины, Лучники, Волшебники и даже гигантские Големы объединяются в одном бою, чтобы реализовать твою собственную тактику.
В Seven Hearts ключ к победе — правильный рост героев и использование уникальных танков. Доступно более 300 персонажей с разными способностями, которые можно усиливать, менять роли и комбинировать в смертельные команды. Каждый танк — отдельный механизм со своими фишками: от штурмовых орудий до магических барьеров. Работает офлайн, без агрессивного доната. Твоя команда мечтает о победе — собери её и докажи, что твои семь сердец бьются сильнее любых полчищ.
Меню модов
Множитель урона
Множитель защиты
Режим Бога
Улучшенная совместимость (Мод работает в средах, в которых оригинальный Apk не работает)
Скачать Seven Hearts (Мод Меню) v1.3.33 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.