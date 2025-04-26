Описание

Seven Hearts - Это тактическая RPG с элементами экшена, где каждый бой — испытание на реакцию и стратегию. Каждые 5 минут ты управляешь отрядом героев, пробиваешься через орды нежити и прокачиваешь свою технику. Упор сделан на подбор состава: Воины, Лучники, Волшебники и даже гигантские Големы объединяются в одном бою, чтобы реализовать твою собственную тактику.





В Seven Hearts ключ к победе — правильный рост героев и использование уникальных танков. Доступно более 300 персонажей с разными способностями, которые можно усиливать, менять роли и комбинировать в смертельные команды. Каждый танк — отдельный механизм со своими фишками: от штурмовых орудий до магических барьеров. Работает офлайн, без агрессивного доната. Твоя команда мечтает о победе — собери её и докажи, что твои семь сердец бьются сильнее любых полчищ.