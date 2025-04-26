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Seven Hearts (Мод Меню)

Seven Hearts (Мод Меню) 1.3.33

Собери отряд героев и сокруши нежить на своём боевом танке
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Версия:
1.3.33
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
BROKKSINDRI
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 14:43
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Seven HeartsЭто тактическая RPG с элементами экшена, где каждый бой — испытание на реакцию и стратегию. Каждые 5 минут ты управляешь отрядом героев, пробиваешься через орды нежити и прокачиваешь свою технику. Упор сделан на подбор состава: Воины, Лучники, Волшебники и даже гигантские Големы объединяются в одном бою, чтобы реализовать твою собственную тактику.


В Seven Hearts ключ к победе — правильный рост героев и использование уникальных танков. Доступно более 300 персонажей с разными способностями, которые можно усиливать, менять роли и комбинировать в смертельные команды. Каждый танк — отдельный механизм со своими фишками: от штурмовых орудий до магических барьеров. Работает офлайн, без агрессивного доната. Твоя команда мечтает о победе — собери её и докажи, что твои семь сердец бьются сильнее любых полчищ.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

Режим Бога

Улучшенная совместимость (Мод работает в средах, в которых оригинальный Apk не работает)

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Seven Hearts (Мод Меню) v1.3.33 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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