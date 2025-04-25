Описание

Pirate World — это приключенческая RPG, где ты собираешь отряд легендарных пиратов с уникальными способностями и вступаешь в динамичные сражения за господство на морях. Каждые пять минут ты строишь стратегию, участвуешь в хаотичных боях, прокачиваешь героев и охотишься на мировых боссов ради редких сокровищ. Сочетание классического геймплея и тактических решений делает каждую битву увлекательной.





Игра предлагает гильдийские события, охоту на боссов, глубокую настройку персонажей и регулярные обновления с новыми миссиями и наградами. Работает офлайн, отлично подходит для коротких сессий и долгих марафонов. Собери лучших морских волков, напиши свою легенду — и докажи, что весь океан будет твоим!