Pirate World (Мод меню) 1.0
Призывай легендарных пиратов, сражайся в хаосе битв и захвати океан
Pirate World — это приключенческая RPG, где ты собираешь отряд легендарных пиратов с уникальными способностями и вступаешь в динамичные сражения за господство на морях. Каждые пять минут ты строишь стратегию, участвуешь в хаотичных боях, прокачиваешь героев и охотишься на мировых боссов ради редких сокровищ. Сочетание классического геймплея и тактических решений делает каждую битву увлекательной.
Игра предлагает гильдийские события, охоту на боссов, глубокую настройку персонажей и регулярные обновления с новыми миссиями и наградами. Работает офлайн, отлично подходит для коротких сессий и долгих марафонов. Собери лучших морских волков, напиши свою легенду — и докажи, что весь океан будет твоим!
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
Скачать Pirate World (Мод меню) v1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.