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Pirate World (Мод меню)

Pirate World (Мод меню) 1.0

Призывай легендарных пиратов, сражайся в хаосе битв и захвати океан
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Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
GomuGame
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 21:31
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 369 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Pirate World — это приключенческая RPG, где ты собираешь отряд легендарных пиратов с уникальными способностями и вступаешь в динамичные сражения за господство на морях. Каждые пять минут ты строишь стратегию, участвуешь в хаотичных боях, прокачиваешь героев и охотишься на мировых боссов ради редких сокровищ. Сочетание классического геймплея и тактических решений делает каждую битву увлекательной.


Игра предлагает гильдийские события, охоту на боссов, глубокую настройку персонажей и регулярные обновления с новыми миссиями и наградами. Работает офлайн, отлично подходит для коротких сессий и долгих марафонов. Собери лучших морских волков, напиши свою легенду — и докажи, что весь океан будет твоим!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Pirate World (Мод меню) v1.0 MOD APK

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Скачать Pirate World (Мод меню) 369 Мб Ссылка 2 369 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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