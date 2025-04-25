Ninjutsu Academy (Мод меню) 1.0
Стань учеником Академии Ниндзюцу, собирай команду и пройди путь от новичка до мастера
Ninjutsu Academy — это приключенческая RPG с элементами командных боёв и прокачки. Ты поступаешь в легендарную академию, где каждую пять минут выполняешь задания, собираешь команду из знакомых персонажей и растёшь от простых миссий до испытаний высшего уровня. Побеждай, изучай новые техники и строй стратегию для каждой битвы.
Тебя ждут многочисленные испытания, командные тактики и развитие героев, где каждый выбор влияет на успех. Игра работает офлайн, не требует доната и подойдёт тем, кто любит прокачку, динамичные бои и атмосферу становления настоящим ниндзя. Готов стать лучшим выпускником Академии Ниндзюцу?
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
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Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
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.zip или
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.