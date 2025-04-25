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Ninjutsu Academy (Мод меню)

Ninjutsu Academy (Мод меню) 1.0

Стань учеником Академии Ниндзюцу, собирай команду и пройди путь от новичка до мастера
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Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
GomuGame
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 21:29
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 717 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Ninjutsu Academy — это приключенческая RPG с элементами командных боёв и прокачки. Ты поступаешь в легендарную академию, где каждую пять минут выполняешь задания, собираешь команду из знакомых персонажей и растёшь от простых миссий до испытаний высшего уровня. Побеждай, изучай новые техники и строй стратегию для каждой битвы.


Тебя ждут многочисленные испытания, командные тактики и развитие героев, где каждый выбор влияет на успех. Игра работает офлайн, не требует доната и подойдёт тем, кто любит прокачку, динамичные бои и атмосферу становления настоящим ниндзя. Готов стать лучшим выпускником Академии Ниндзюцу?


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Ninjutsu Academy (Мод меню) v1.0 MOD APK

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Скачать Ninjutsu Academy (Мод меню) 717 Мб Ссылка 2 717 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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