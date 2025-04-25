Описание

Ninjutsu Academy — это приключенческая RPG с элементами командных боёв и прокачки. Ты поступаешь в легендарную академию, где каждую пять минут выполняешь задания, собираешь команду из знакомых персонажей и растёшь от простых миссий до испытаний высшего уровня. Побеждай, изучай новые техники и строй стратегию для каждой битвы.





Тебя ждут многочисленные испытания, командные тактики и развитие героев, где каждый выбор влияет на успех. Игра работает офлайн, не требует доната и подойдёт тем, кто любит прокачку, динамичные бои и атмосферу становления настоящим ниндзя. Готов стать лучшим выпускником Академии Ниндзюцу?