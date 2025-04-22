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Bumpington (Мод, Без рекламы)

Bumpington (Мод, Без рекламы) 0.13

Строй маршрут, ставь бамперы и направляй бойцов в хаос автосражений
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Версия:
0.13
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
OOX LIMITED
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Bumpington — это необычная стратегия с элементами физики, где ты не управляешь юнитами напрямую. Вместо этого ты размещаешь бамперы и создаёшь траектории, по которым бойцы прыгают по извилистым лабиринтам. Каждые пять минут ты корректируешь маршрут, усиливаешь отряды и смотришь, как каждый отскок приближает их к цели — мощному удару по врагу. Всё происходит в формате автосражений, но успех зависит от твоей подготовки.


Чем сложнее и точнее маршрут, тем сильнее станет твой солдат к моменту столкновения. В игре сочетаются хаос, тактика и весёлая физика, которая придаёт каждому бою уникальность. Поддерживается офлайн, нет спешки или доната — ты строишь, смотришь и радуешься, когда всё срабатывает идеально. Подойдёт тем, кто устал от типовых стратегий и хочет чего-то свежего, но увлекательного.


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Bumpington (Мод, Без рекламы) v0.13 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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