Описание

Bumpington — это необычная стратегия с элементами физики, где ты не управляешь юнитами напрямую. Вместо этого ты размещаешь бамперы и создаёшь траектории, по которым бойцы прыгают по извилистым лабиринтам. Каждые пять минут ты корректируешь маршрут, усиливаешь отряды и смотришь, как каждый отскок приближает их к цели — мощному удару по врагу. Всё происходит в формате автосражений, но успех зависит от твоей подготовки.





Чем сложнее и точнее маршрут, тем сильнее станет твой солдат к моменту столкновения. В игре сочетаются хаос, тактика и весёлая физика, которая придаёт каждому бою уникальность. Поддерживается офлайн, нет спешки или доната — ты строишь, смотришь и радуешься, когда всё срабатывает идеально. Подойдёт тем, кто устал от типовых стратегий и хочет чего-то свежего, но увлекательного.