Bumpington (Мод, Без рекламы) 0.13
Строй маршрут, ставь бамперы и направляй бойцов в хаос автосражений
Bumpington — это необычная стратегия с элементами физики, где ты не управляешь юнитами напрямую. Вместо этого ты размещаешь бамперы и создаёшь траектории, по которым бойцы прыгают по извилистым лабиринтам. Каждые пять минут ты корректируешь маршрут, усиливаешь отряды и смотришь, как каждый отскок приближает их к цели — мощному удару по врагу. Всё происходит в формате автосражений, но успех зависит от твоей подготовки.
Чем сложнее и точнее маршрут, тем сильнее станет твой солдат к моменту столкновения. В игре сочетаются хаос, тактика и весёлая физика, которая придаёт каждому бою уникальность. Поддерживается офлайн, нет спешки или доната — ты строишь, смотришь и радуешься, когда всё срабатывает идеально. Подойдёт тем, кто устал от типовых стратегий и хочет чего-то свежего, но увлекательного.
Взлом скорости, без рекламы.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.