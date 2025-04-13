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Mecha Fortress: Война Титанов

Mecha Fortress: Война Титанов 0.01.00

Оригинал

Твоя крепость — стальная, твой враг — бесконечен, твой Титан — последний шанс выжить
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Версия:
0.01.00
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Master Play – Play. Win. Repeat.
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 141 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Скриншоты
Описание

Mecha Fortress: Война Титанов бросает тебя в самое сердце техногенной апокалипсиса, где человеческая жизнь держится на болтах, броне и огневой мощи. Здесь ты — командир, инженер и лидер одновременно, управляющий гигантским мехой, словно живой крепостью на ногах. Построй свою машину смерти с нуля: от ржавых стальных листов до высокотехнологичных орудий, которые превращают врагов в пыль. Битвы разгораются волнами, враги приходят без конца, а твой Титан должен стоять — всегда. Это не просто idle-шутка, а полноценная война, в которой стратегия, тактика и прокачка играют ключевую роль.


Mecha Fortress не ограничивается сражениями: здесь важно уметь выбирать, куда вложить каждый ресурс. Ты решаешь, чем усилить боевого колосса — бронированным корпусом, плазменной пушкой или ракетной системой. Каждый апгрейд чувствуется в бою, каждая победа — шаг к выживанию. Пилоты тоже не декорация: у каждого свои умения и боевые фишки. Подбирай идеальную связку, чтобы дать отпор рейдерам и фракциям, которые жаждут стереть твою базу с лица земли. Даже когда ты не в игре, меха продолжает защищать твою колонию. Потому что это не просто робот. Это последняя надежда.


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