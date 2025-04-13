Описание

Mecha Fortress: Война Титанов бросает тебя в самое сердце техногенной апокалипсиса, где человеческая жизнь держится на болтах, броне и огневой мощи. Здесь ты — командир, инженер и лидер одновременно, управляющий гигантским мехой, словно живой крепостью на ногах. Построй свою машину смерти с нуля: от ржавых стальных листов до высокотехнологичных орудий, которые превращают врагов в пыль. Битвы разгораются волнами, враги приходят без конца, а твой Титан должен стоять — всегда. Это не просто idle-шутка, а полноценная война, в которой стратегия, тактика и прокачка играют ключевую роль.





Mecha Fortress не ограничивается сражениями: здесь важно уметь выбирать, куда вложить каждый ресурс. Ты решаешь, чем усилить боевого колосса — бронированным корпусом, плазменной пушкой или ракетной системой. Каждый апгрейд чувствуется в бою, каждая победа — шаг к выживанию. Пилоты тоже не декорация: у каждого свои умения и боевые фишки. Подбирай идеальную связку, чтобы дать отпор рейдерам и фракциям, которые жаждут стереть твою базу с лица земли. Даже когда ты не в игре, меха продолжает защищать твою колонию. Потому что это не просто робот. Это последняя надежда.