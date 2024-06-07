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War and Order (Мод Меню)

War and Order (Мод Меню) 3.0.95

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CamelStudio
Версия:
3.0.95
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 518 Мб
id приложения:
com.camelgames.superking
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
912

War and Order - это захватывающая стратегическая игра, которая погружает игрока в мир средневековья, полный интриг, сражений и альянсов. Вам предстоит построить свое королевство с нуля, развивать его, управлять ресурсами и армией, исследовать новые технологии и магию, чтобы стать сильнее и более могущественным. 


Сражения в реальном времени с другими игроками добавляют динамики и азарта, а сотрудничество с альянсами позволяет проводить эпические атаки и обороны. War and Order - это игра, которая требует стратегического мышления, тактичности и сотрудничества, чтобы добиться победы и стать самым могущественным правителем средневекового мира.


Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОДОВ

Множитель скорости игры X10

ИНФОРМАЦИЯ :


В боевых разделах вы можете совершать быстрые атаки и быстро уничтожать своих врагов.

Вы можете получать награды за 24-часовую активную ферму (один раз в день) в течение 1 часа.

Вы можете ускорить перезарядку боя.

 Теги темы: Мод меню

Скачать War and Order (Мод Меню) 3.0.95 взлом

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Скачать War and Order (Мод Меню)
518 Мб
Ссылка 2
518 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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