War and Order (Мод Меню) 3.0.95
War and Order - это захватывающая стратегическая игра, которая погружает игрока в мир средневековья, полный интриг, сражений и альянсов. Вам предстоит построить свое королевство с нуля, развивать его, управлять ресурсами и армией, исследовать новые технологии и магию, чтобы стать сильнее и более могущественным.
Сражения в реальном времени с другими игроками добавляют динамики и азарта, а сотрудничество с альянсами позволяет проводить эпические атаки и обороны. War and Order - это игра, которая требует стратегического мышления, тактичности и сотрудничества, чтобы добиться победы и стать самым могущественным правителем средневекового мира.
МЕНЮ МОДОВ
Множитель скорости игры X10
ИНФОРМАЦИЯ :
В боевых разделах вы можете совершать быстрые атаки и быстро уничтожать своих врагов.
Вы можете получать награды за 24-часовую активную ферму (один раз в день) в течение 1 часа.
Вы можете ускорить перезарядку боя.
Скачать War and Order (Мод Меню) 3.0.95 взлом
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