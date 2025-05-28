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Герой Королевства II (Полная версия)

Герой Королевства II (Полная версия) 1.3.10

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Версия:
1.3.10
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Lonely Troops
Категория:
На русском / Платные / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 15:48
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 345 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
876
Скриншоты
Описание

Hero of the Kingdom 2 - это продолжение замечательной ролевой игры в ретро-стиле, оформленной в изометрической графике и с классической механикой выбора действий. В этой игре игрокам предстоит отправиться в новые приключения вместе с главным героем.


После эпического завершения первой части, главный герой вместе со своей сестрой находит убежище в небольшом рыбацком поселении. Но их спокойствие нарушается прибытием пиратов, которые похищают девушку и увозят ее в далекую страну. Теперь герою предстоит освободить похищенную девушку и отправиться в новое захватывающее приключение.


Игроков ждут увлекательные путешествия, встречи с интересными персонажами, раскрытие сотен секретов и тайн, выполнение захватывающих квестов и многое другое, что делает это продолжение прекрасным и захватывающим сиквелом.


Информация о модах

полная версия

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1 Часть 345 Мб 1 Часть (Ссылка 2) 345 Мб 2 Часть 345 Мб 2 Часть (Ссылка 2) 345 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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