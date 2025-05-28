Описание

Hero of the Kingdom 2 - это продолжение замечательной ролевой игры в ретро-стиле, оформленной в изометрической графике и с классической механикой выбора действий. В этой игре игрокам предстоит отправиться в новые приключения вместе с главным героем.





После эпического завершения первой части, главный герой вместе со своей сестрой находит убежище в небольшом рыбацком поселении. Но их спокойствие нарушается прибытием пиратов, которые похищают девушку и увозят ее в далекую страну. Теперь герою предстоит освободить похищенную девушку и отправиться в новое захватывающее приключение.





Игроков ждут увлекательные путешествия, встречи с интересными персонажами, раскрытие сотен секретов и тайн, выполнение захватывающих квестов и многое другое, что делает это продолжение прекрасным и захватывающим сиквелом.