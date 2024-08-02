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Stormshot: Остров приключений (Мод, Скорость)

Stormshot: Остров приключений (Мод, Скорость) 3.19.0

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
FunPlus International AG
Версия:
3.19.0
Категория:
На русском / Головоломки / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 600 Мб
id приложения:
com.sivona.stormshot.e
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
471

Stormshot: Isle of Adventure - это захватывающее развлечение, в котором игроки найдут огромное разнообразие жанров и аспектов игрового процесса. Оно порадует всех любителей красочной графики, реалистичной физики и множества уровней, каждый из которых уникален по своей структуре.


В этой игре игрокам предстоит использовать огнестрельное оружие и окружающую среду, чтобы победить противников. Здесь каждый выстрел должен быть точным, а каждый рикошет - стратегически оправданным. Поражайте противников, пользуясь интуицией и умением предвидеть траектории пуль.


Но это еще не все! В игре также присутствует элемент стратегии, включая получение и использование различных призов для развития вашей базы. Стройте свой пиратский лагерь, улучшайте его, исследуйте новые территории и побеждайте врагов.


Скриншоты

Информация о модах

Множитель скорости

Скачать Stormshot: Остров приключений (Мод, Скорость) 3.19.0 взлом

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600 Мб
Ссылка 2
600 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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