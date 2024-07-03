М-р Пуля — шпионские задачки (Мод, Unlocked, много денег) - Приступай к геройской деятельности, бери в руки оружие и проходи многочисленные уровни в стиле головоломки, тебе нужно точно попадать в своих врагов используя рикошеты от стены и других предметов. Прикрепи лазерный фокус к своему оружию, расправляйся с ниндзя, и многим злодеями. Уничтожай всех бандитов и спасай мир, только меткий стрелок сможет дойти до конца.





Получи возможность разблокировать закрытые (Эпичные) миссии, в которых понадобится убивать пришельцев, они хотят захватить твой мир. Будь осторожен, тебе будут встречаться другие шпионы, они особо опасны и сильны.