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М-р Пуля — шпионские задачки (Мод, Unlocked, много денег)

М-р Пуля — шпионские задачки (Мод, Unlocked, много денег) 5.44

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Версия:
5.44
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Lion Studios
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 914

М-р Пуля — шпионские задачки (Мод, Unlocked, много денег) - Приступай к геройской деятельности, бери в руки оружие и проходи многочисленные уровни в стиле головоломки, тебе нужно точно попадать в своих врагов используя рикошеты от стены и других предметов. Прикрепи лазерный фокус к своему оружию, расправляйся с ниндзя, и многим злодеями. Уничтожай всех бандитов и спасай мир, только меткий стрелок сможет дойти до конца.


Получи возможность разблокировать закрытые (Эпичные) миссии, в которых понадобится убивать пришельцев, они хотят захватить твой мир. Будь осторожен, тебе будут встречаться другие шпионы, они особо опасны и сильны.


Скриншоты

Информация о модах
  • Деньги увеличиваются с расходами;
  • Весь платный контент открыт.



 Теги темы: Unlocked, Много денег, Логические

Скачать М-р Пуля — шпионские задачки (Мод, Unlocked, много денег) 5.44 взлом

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Скачать М-р Пуля — шпионские задачки (Мод, Unlocked, много денег) 45 Мб Ссылка 2 45 Мб

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