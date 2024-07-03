М-р Пуля — шпионские задачки (Мод, Unlocked, много денег) 5.44
Версия:
5.44
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Lion Studios
Обновлено:
Сегодня, 14:13
Возраст:
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 914
М-р Пуля — шпионские задачки (Мод, Unlocked, много денег) - Приступай к геройской деятельности, бери в руки оружие и проходи многочисленные уровни в стиле головоломки, тебе нужно точно попадать в своих врагов используя рикошеты от стены и других предметов. Прикрепи лазерный фокус к своему оружию, расправляйся с ниндзя, и многим злодеями. Уничтожай всех бандитов и спасай мир, только меткий стрелок сможет дойти до конца.
Получи возможность разблокировать закрытые (Эпичные) миссии, в которых понадобится убивать пришельцев, они хотят захватить твой мир. Будь осторожен, тебе будут встречаться другие шпионы, они особо опасны и сильны.
Информация о модах
- Деньги увеличиваются с расходами;
- Весь платный контент открыт.
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