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Johnny Trigger (Мод, Unlocked/Много денег)

Johnny Trigger (Мод, Unlocked/Много денег) 1.12.37

8
4
Скачать (74 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
SayGames
Версия:
1.12.37
Категория:
Аркады / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 74 Мб
id приложения:
com.time.trigger
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
5 188

Johnny Trigger - это динамичная аркадная игра, в которой каждое ваше действие должно быть нацелено на уничтожение противников с максимальной точностью и стилем. Главный герой, Джонни, проникает в логово преступников, сражаясь с многочисленными врагами и выполняя акробатические трюки, чтобы обойти их и устранить.


Особенность игры в том, что при каждом вашем действии игра замедляется, позволяя вам точно нацелиться и сделать идеальный выстрел. Это создает ощущение кинематографической стрельбы, где каждый выстрел – это искусство.


Однако не все так просто. В процессе игры вы столкнетесь с различными препятствиями и заложниками, которых нужно будет спасти. Любая ошибка может привести к неожиданным и нежелательным последствиям, так что игроку придется действовать быстро, но осторожно.


Скриншоты

Информация о модах
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Разблокировано все оружие
  • Разблокированы все скины
  • Разблокированы все наряды
  • Объявления удалены



 Теги темы: Unlocked

Скачать Johnny Trigger (Мод, Unlocked/Много денег) 1.12.37 взлом

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Скачать Johnny Trigger (Мод, Unlocked/Много денег)
74 Мб
Ссылка 2
74 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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