Johnny Trigger - это динамичная аркадная игра, в которой каждое ваше действие должно быть нацелено на уничтожение противников с максимальной точностью и стилем. Главный герой, Джонни, проникает в логово преступников, сражаясь с многочисленными врагами и выполняя акробатические трюки, чтобы обойти их и устранить.





Особенность игры в том, что при каждом вашем действии игра замедляется, позволяя вам точно нацелиться и сделать идеальный выстрел. Это создает ощущение кинематографической стрельбы, где каждый выстрел – это искусство.





Однако не все так просто. В процессе игры вы столкнетесь с различными препятствиями и заложниками, которых нужно будет спасти. Любая ошибка может привести к неожиданным и нежелательным последствиям, так что игроку придется действовать быстро, но осторожно.