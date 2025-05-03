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КУБУМ 3D: FPS стрелялки онлайн (Мод, Unlocked)

КУБУМ 3D: FPS стрелялки онлайн (Мод, Unlocked) 7.55

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25
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Версия:
7.55
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
NOBODYSHOT LTD
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:25
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 116 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
25 444
Скриншоты
Описание

KUBOOM 3D позволяет вам создать свою уникальную историю, объединяясь и принимая участие в захватывающей завоевательной кампании. В этой игре вас ждут обновления и улучшения в области экипировки, начиная от оружия и заканчивая снаряжением. Вступите в сражения на различных локациях и покажите свое мастерство, чтобы занять заслуженное место в таблице лидеров. Вашей главной целью будет выполнение командных миссий и достижение высоких результатов в зарегистрированных рейтингах.


KUBOOM 3D предлагает вам непревзойденные возможности для проявления своей тактической и стратегической мысли. Подготовьтесь к битвам, используя разнообразное оружие и стремительное передвижение по уровням. Благодаря постоянным обновлениям и улучшениям, игра остается свежей и захватывающей, даря вам новые возможности и вызовы.


Присоединитесь к множеству игроков со всего мира, чтобы сформировать команды и сражаться вместе в эпических сражениях. Покажите свое мастерство и стремление к победе, доминируя в рейтингах и становясь настоящим легендарным воином. KUBOOM 3D дает вам возможность погрузиться в захватывающий игровой мир, где вы сможете создать свою собственную историю и преуспеть в битвах. Возьмите свое оружие, готовьтесь к сражению и станьте героем завоевательной кампании!


Информация о модах

Вы можете играть любым персонажем и выбирать для него любой скин (в меню выбора персонажа нажмите на нижнюю кнопку с ценником или надписью "В наборе").


MOD V2


->Меню игрока

  • Нет отдачи (отключить обновление)
  • Неограниченные боеприпасы (резервные)
  • Обновление (оружие/боеприпасы/смертоносные снаряды)
  • От третьего лица (включается при возрождении)
  • Нет повреждений от падения
  • Добавить убийства // Добавляет их в статистику
  • Тупые боты
  • Благочестивые боты // На 100 % лучше, чем вы
  • Спам-чат
  • респаун

->Меню движения

  • Скорость
  • Прыгать

-> Параметры игрока (нужно «XI» в имени) // Добавьте XI в свое имя, затем перезапустите игру

  • Большое количество убийств
  • Командный режим
  • Перерыв в лобби (не работает с ботами) // Вы сломаете лобби, это не исправить
  • Рост игрока
  • Размер игроков

-> Меню появления

  • Выбрать команду // None – No Ones Team, Red Team, Blue Team
  • Добавляйте ботов // Не добавляйте слишком много, вы будете отставать
  • Удалить ботов // Чтобы исправить вашу ошибку, потому что вы не слушали выше
  • Мгновенное возрождение

-> Меню игры

  • Бесконечное время // Неограниченная игра для вас
  • Удалить количество игроков // Предотвратит удаление ботов
  • Удалить максимальный счет (TDM) // Игра не закончится

->Меню выживания

  • Убить одним выстрелом
  • Грузовик режима бога
  • Freeze Zombies (также замораживает спавн)
  • Здоровье зомби
  • Урон зомби
  • Скорость зомби

->Меню меню учетной записи

  • Разблокировать костюмы + скины
  • Предварительный просмотр оружия (Inf Ammo) // Просмотрите оружие, которое вы будете использовать, вы получите неограниченные боеприпасы к нему

-> Установить меню оружия

  • Ружья
  • Атаковать
  • Тяжелый
  • Снайперы
  • Вторичные
  • Ближний бой

-> Разное Меню

  1. Выйти из игры (вы выиграли) // Помогает, когда у вас бесконечная игра
  2. Обход блокировки устройства // Очистить данные приложения, затем нажать при загрузке
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 Теги темы: Unlocked

Скачать КУБУМ 3D: FPS стрелялки онлайн (Мод, Unlocked) v7.55 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о КУБУМ 3D: FPS стрелялки онлайн (Мод, Unlocked)


Комментарии (8)
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Искатель читов для кубума
Искатель читов для кубума 13 августа 2023 14:58
ПОЧЕМУ МОД НЕ РАБОТАЕТ ТЕМ БОЛЕЕ Я Когда ЗАХОЖУ Я НЕ МОГУ ЗАЙТИ В Аккаунт ПО Гугл ПЛЕЙ ИЛИ ВК МЕНЯ ПРОСТО НЕ ПУСКАЕТ А ЕСЛИ Я ЗАХОЖУ ЧЕРЕЗ ГОСТЕВОЙ ВХОД ТО ВООБЩЕ ПИШЕТСЯ "ПРОИЗОШЁЛ Сбой В СЕРВЕРЕ"
+1
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РАНЗАЙ
РАНЗАЙ 9 августа 2023 17:58
Мод хуйня 3 раза перекачивал не работает
+2
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Не важно
Не важно 29 июля 2023 16:00
Мод нерабочий, выкидывает с игры при запуске.

Мод не рабочий, выкидывает при запуске.
+6
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П
П 12 мая 2023 11:43
Почему читы не работают
0
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Гость Тимур
Гость Тимур 29 апреля 2023 18:29
При заходе в игру вас выкидывает из игры перезацти не можешь играть не возможно
-3
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Гость Андрей
Гость Андрей 24 декабря 2022 13:25
Нерабочий мод
+2
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Max
Max 11 октября 2022 15:30
Rayper,
Приносим извенение
-3
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Rayper
Rayper 17 апреля 2022 15:48
Нерабочий мод.
+16
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