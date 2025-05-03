КУБУМ 3D: FPS стрелялки онлайн (Мод, Unlocked) 7.55
KUBOOM 3D позволяет вам создать свою уникальную историю, объединяясь и принимая участие в захватывающей завоевательной кампании. В этой игре вас ждут обновления и улучшения в области экипировки, начиная от оружия и заканчивая снаряжением. Вступите в сражения на различных локациях и покажите свое мастерство, чтобы занять заслуженное место в таблице лидеров. Вашей главной целью будет выполнение командных миссий и достижение высоких результатов в зарегистрированных рейтингах.
KUBOOM 3D предлагает вам непревзойденные возможности для проявления своей тактической и стратегической мысли. Подготовьтесь к битвам, используя разнообразное оружие и стремительное передвижение по уровням. Благодаря постоянным обновлениям и улучшениям, игра остается свежей и захватывающей, даря вам новые возможности и вызовы.
Присоединитесь к множеству игроков со всего мира, чтобы сформировать команды и сражаться вместе в эпических сражениях. Покажите свое мастерство и стремление к победе, доминируя в рейтингах и становясь настоящим легендарным воином. KUBOOM 3D дает вам возможность погрузиться в захватывающий игровой мир, где вы сможете создать свою собственную историю и преуспеть в битвах. Возьмите свое оружие, готовьтесь к сражению и станьте героем завоевательной кампании!
Вы можете играть любым персонажем и выбирать для него любой скин (в меню выбора персонажа нажмите на нижнюю кнопку с ценником или надписью "В наборе").
MOD V2
->Меню игрока
- Нет отдачи (отключить обновление)
- Неограниченные боеприпасы (резервные)
- Обновление (оружие/боеприпасы/смертоносные снаряды)
- От третьего лица (включается при возрождении)
- Нет повреждений от падения
- Добавить убийства // Добавляет их в статистику
- Тупые боты
- Благочестивые боты // На 100 % лучше, чем вы
- Спам-чат
- респаун
->Меню движения
- Скорость
- Прыгать
-> Параметры игрока (нужно «XI» в имени) // Добавьте XI в свое имя, затем перезапустите игру
- Большое количество убийств
- Командный режим
- Перерыв в лобби (не работает с ботами) // Вы сломаете лобби, это не исправить
- Рост игрока
- Размер игроков
-> Меню появления
- Выбрать команду // None – No Ones Team, Red Team, Blue Team
- Добавляйте ботов // Не добавляйте слишком много, вы будете отставать
- Удалить ботов // Чтобы исправить вашу ошибку, потому что вы не слушали выше
- Мгновенное возрождение
-> Меню игры
- Бесконечное время // Неограниченная игра для вас
- Удалить количество игроков // Предотвратит удаление ботов
- Удалить максимальный счет (TDM) // Игра не закончится
->Меню выживания
- Убить одним выстрелом
- Грузовик режима бога
- Freeze Zombies (также замораживает спавн)
- Здоровье зомби
- Урон зомби
- Скорость зомби
->Меню меню учетной записи
- Разблокировать костюмы + скины
- Предварительный просмотр оружия (Inf Ammo) // Просмотрите оружие, которое вы будете использовать, вы получите неограниченные боеприпасы к нему
-> Установить меню оружия
- Ружья
- Атаковать
- Тяжелый
- Снайперы
- Вторичные
- Ближний бой
-> Разное Меню
- Выйти из игры (вы выиграли) // Помогает, когда у вас бесконечная игра
- Обход блокировки устройства // Очистить данные приложения, затем нажать при загрузке
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.