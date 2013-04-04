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MaskGun: FPS Экшн-Игра (Мод, Много денег)

MaskGun: FPS Экшн-Игра (Мод, Много денег) 3.042

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Версия:
3.042
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
June Gaming
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
13 200
Скриншоты
Описание

MaskGun представляет собой захватывающий шутер, который предлагает игрокам несколько стилей игры и возможность соревноваться с другими игроками в различных режимах. В игре вам предстоит противостоять врагам на различных уровнях, демонстрируя свои навыки стрельбы и тактического мышления.


Одним из ключевых аспектов игры является многопользовательский режим, где вы можете сразиться с другими игроками в различных игровых режимах. Это добавляет элемент соперничества и возможность доказать свою силу и мастерство в битве. Управление персонажем в MaskGun важно для успешной атаки и уклонения от опасностей. Стратегическое перемещение и тактический выбор позиций помогут вам избежать попадания в ловушки и эффективно атаковать врагов.


Информация о модах
  • Неограниченные боеприпасы
  • Множитель стрельбы боеприпасами

MOD V2


[Меню проигрывателя]


  • Неограниченные боеприпасы
  • Быстрый огонь
  • Макс. дальность
  • Большое количество убийств


[Меню ESP (Враг/Команда)]

  • ЭСП Линии
  • ЭСП-ящики
  • ESP Здоровье/броня
  • Имена ESP
  • Расстояние ESP
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 Теги темы: Много денег

Скачать MaskGun: FPS Экшн-Игра (Мод, Много денег) v3.042 MOD APK

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MOD V1 175 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 175 Мб
Старые версии MaskGun: FPS Экшн-Игра
(MOD 1) Version 3.038 (MOD 2) Version 3.038


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о MaskGun: FPS Экшн-Игра (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Александр Носков
Александр Носков 7 марта 2021 17:15
Не работает обновите мод.
+4
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Pedic
Pedic 26 февраля 2021 13:26
Не работает


+6
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