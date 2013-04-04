MaskGun представляет собой захватывающий шутер, который предлагает игрокам несколько стилей игры и возможность соревноваться с другими игроками в различных режимах. В игре вам предстоит противостоять врагам на различных уровнях, демонстрируя свои навыки стрельбы и тактического мышления.
Одним из ключевых аспектов игры является многопользовательский режим, где вы можете сразиться с другими игроками в различных игровых режимах. Это добавляет элемент соперничества и возможность доказать свою силу и мастерство в битве. Управление персонажем в MaskGun важно для успешной атаки и уклонения от опасностей. Стратегическое перемещение и тактический выбор позиций помогут вам избежать попадания в ловушки и эффективно атаковать врагов.
- Неограниченные боеприпасы
- Множитель стрельбы боеприпасами
MOD V2
[Меню проигрывателя]
- Неограниченные боеприпасы
- Быстрый огонь
- Макс. дальность
- Большое количество убийств
[Меню ESP (Враг/Команда)]
- ЭСП Линии
- ЭСП-ящики
- ESP Здоровье/броня
- Имена ESP
- Расстояние ESP
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