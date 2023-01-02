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Hungry Shark World (Мод, Много денег)

Hungry Shark World (Мод, Много денег) 5.7.6

175
35
Скачать (144 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Ubisoft Entertainment
Версия:
5.7.6
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Симуляторы / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 144 Мб
id приложения:
com.ubisoft.hungrysharkworld
Русский язык:
Есть
Лайков:
175
Комментарии:
0
Просмотров:
23 462

Hungry Shark World — это захватывающая и увлекательная игра, где игрок становится на вершину пищевой цепочки, став могущественной акулой. В этом мире океан полон разнообразной добычей: от безобидных рыб и желей до опасных глубоководных существ и, конечно же, человека. Ваша задача — питаться, расти и становиться все более могущественной.


Игровой процесс динамичен и интуитивно понятен. Игроки плавают по океану, охотясь и избегая опасностей, таких как ядовитые существа или глубоководные ловушки. Со временем акула может эволюционировать, становясь больше, быстрее и опаснее.


Графика игры поражает воображение: подводный мир яркий и детализированный, с великолепно нарисованными коралловыми рифами, таинственными гротами и прозрачными водами тропического моря. Звуковое сопровождение также добавляет реализма и погружения в мир игры.



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество золота
  • Неограниченный алмаз
  • Неограниченное количество груш
  • Неограниченный прирост
  • Неограниченная Золотая лихорадка
  • Неограниченный Мега-пик
  • Активированный магнит
  • Бесплатный магазин
  • Одно попадание Убивает
  • Божий режим
  • Призрачный режим
  • Высокие награды

МОД 2

Много денег

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Скачать Hungry Shark World (Мод, Много денег) 5.7.6 взлом

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MOD V1
144 Мб
Ссылка 2 (MOD V1)
144 Мб
Много денег
144 Мб
Много денег (Ссылка 2)
144 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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