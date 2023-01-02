Hungry Shark World (Мод, Много денег) 5.7.6
Hungry Shark World — это захватывающая и увлекательная игра, где игрок становится на вершину пищевой цепочки, став могущественной акулой. В этом мире океан полон разнообразной добычей: от безобидных рыб и желей до опасных глубоководных существ и, конечно же, человека. Ваша задача — питаться, расти и становиться все более могущественной.
Игровой процесс динамичен и интуитивно понятен. Игроки плавают по океану, охотясь и избегая опасностей, таких как ядовитые существа или глубоководные ловушки. Со временем акула может эволюционировать, становясь больше, быстрее и опаснее.
Графика игры поражает воображение: подводный мир яркий и детализированный, с великолепно нарисованными коралловыми рифами, таинственными гротами и прозрачными водами тропического моря. Звуковое сопровождение также добавляет реализма и погружения в мир игры.
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное количество золота
- Неограниченный алмаз
- Неограниченное количество груш
- Неограниченный прирост
- Неограниченная Золотая лихорадка
- Неограниченный Мега-пик
- Активированный магнит
- Бесплатный магазин
- Одно попадание Убивает
- Божий режим
- Призрачный режим
- Высокие награды
МОД 2
Много денег
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